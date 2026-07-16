Papszun zaskoczył nawet własny klub. Bobić ujawnił kulisy

15:13, 16. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Legia Warszawa na tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy otrzymała ważny sygnał od Frediego Bobicia. Dyrektor sportowy w rozmowie z Meczykami ocenił zmiany u Marka Papszuna.

Fredi Bobić
Obserwuj nas w
fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Marek Papszun łamie stereotypy w Legii. Bobić zdradził zaskakujący szczegół

Legia Warszawa intensywnie przygotowuje się do inauguracji nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Stołeczny klub rozpocznie ligowe zmagania wyjazdowym spotkaniem z Pogonią Szczecin, a przed pierwszym gwizdkiem głos zabrał Fredi Bobić. Dyrektor sportowy Wojskowych poruszył dwa istotne tematy: wpływ Marka Papszuna na zespół oraz miejsce młodych zawodników w planach pierwszej drużyny.

Jednym z najciekawszych wątków była ocena pracy szkoleniowca, który przed sezonem przejął odpowiedzialność za wyniki Legii. Bobić nie ukrywa, że w klubie zaszło wiele zmian, a nowy trener odcisnął już wyraźne piętno na drużynie. – Papszun zmienił dużo w sztabie szkoleniowym. Wniósł do szatni swoją własną filozofię futbolu. Nie każdy ją lubi, ale dają ona efekt i to jest ważna rzecz, bo Legia musi cały czas wygrywać. Wprowadza też w tej drużynie i w sztabie swoją mentalność – powiedział dyrektor sportowy w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem z Meczyków.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Słowa Bobicia pokazują, że władze klubu liczą nie tylko na poprawę wyników, ale również na zbudowanie odpowiedniej kultury pracy i zwycięskiej mentalności. To właśnie te elementy mają pomóc Legii wrócić do regularnej walki o najwyższe cele.

Bobić odniósł się również do młodzieży, która coraz mocniej puka do drzwi pierwszego zespołu. Według niego w akademii znajduje się grupa zawodników o dużym potencjale, a sztab szkoleniowy zamierza poświęcić im więcej uwagi. – Mamy czterech bardzo utalentowanych młodych graczy. Musimy się na nich bardziej skupić i sprawić, by byli blisko pierwszej drużyny. Marek Papszun robi to, chociaż nikt tego nie oczekuje. Jest zadowolony z tego, że może korzystać z zawodników z akademii – mówił 54-latek.

To wyraźny sygnał, że w ekipie z ulicy Łazienkowskiej nie myślą wyłącznie o transferach. W klubie rośnie przekonanie, że część przyszłości Legii może zostać zbudowana na piłkarzach wychowanych we własnej akademii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości