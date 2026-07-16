Liverpool zatrzyma swoją gwiazdę. Porozumienie już blisko

15:19, 16. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Ben Jacobs

Liverpool jest o krok od porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu z Dominikiem Szoboszlaiem - informuje Ben Jacobs. Obecna umowa węgierskiego pomocnika obowiązuje jeszcze przez dwa lata.

Andoni Iraola
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fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Dominik Szoboszlai blisko nowej umowy w Liverpoolu

Liverpool ma za sobą bardzo rozczarowujący sezon w Premier League. Po zajęciu dopiero piątego miejsca w ligowej tabeli władze klubu zdecydowały się zakończyć współpracę z Arne Slotem. Jego następcą został Andoni Iraola.

Nowy menedżer od początku letniego okna transferowego może liczyć na wsparcie władz klubu. Szeregi The Reds zasilili już Jeremy Jacquet z Rennes za około 63 mln euro oraz skrzydłowy Victor Munoz, który przeniósł się na Anfield z Osasuny Pampeluna.

Równolegle Liverpool pracuje nad zabezpieczeniem przyszłości swoich najważniejszych zawodników. Jednym z priorytetów jest podpisanie nowego kontraktu z Dominikiem Szoboszlaiem. Jak informuje Ben Jacobs, negocjacje pomiędzy klubem a otoczeniem reprezentanta Węgier są już na końcowym etapie, a strony osiągnęły porozumienie w najważniejszych kwestiach.

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25-letni pomocnik trafił do Liverpoolu latem 2023 roku z RB Lipsk i bardzo szybko stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Obecna umowa Szoboszlaia obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Jednak władze The Reds nie chciały zwlekać z jej przedłużeniem i od wielu miesięcy prowadziły rozmowy z zawodnikiem.

Miniony sezon był najlepszym w wykonaniu Szoboszlaia od momentu przeprowadzki do Anglii. Reprezentant Węgier zdobył 13 bramek i zanotował 12 asyst we wszystkich rozgrywkach. Pokazał również dużą wszechstronność, ponieważ w trakcie sezonu występował nie tylko w środku pola, ale także na pozycji prawego obrońcy.

Kapitan reprezentacji Węgier cieszy się ogromnym uznaniem zarówno w szatni, jak i w gabinetach Anfield. W klubie jest postrzegany jako jeden z liderów obecnego projektu, a w przyszłości może nawet przejąć opaskę kapitańską. Według serwisu Transfermarkt.de, 25-latek jest obecnie wyceniany na 100 milionów euro.

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