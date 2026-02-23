Lechia zaskoczyła kibiców! Gwiazdor przedłużył kontrakt

10:19, 23. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk właśnie poinformowała, że kontrakt z klubem przedłużył Tomas Bobcek. Środkowy napastnik podpisał umowę do końca czerwca 2030 roku.

Piłkarze Lechii Gdańsk
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Tomas Bobcek w Lechii Gdańsk do czerwca 2030 roku

Lechia Gdańsk w tym sezonie spisuje się bardzo, ale to bardzo dobrze. Chyba nikt przed startem kampanii nie myślał, że zespół prowadzony przez Johna Carvera nie tylko się utrzyma w PKO Ekstraklasie, ale i zajmie miejsce w okolicach środka tabeli. Aktualnie tak właśnie jest i wielce prawdopodobne, że również będzie po zakończeniu ostatniej kolejki. Co ciekawe, aktualnie Gdańszczanie na koncie mają 27 punktów, ale gdyby dodać odjęte minus pięć oczek, mieliby 32 punkty i zajmowaliby… 7. miejsce w stawce.

Dobre wyniki i świetna gra to oczywiście zasługa całego zespołu oraz sztabu szkoleniowego, który pracuje przecież w przynajmniej mało komfortowych warunkach. Przede wszystkim należy wyróżnić jednak Tomasa Bobcka, który jest czołowym napastnikiem ligi i gwiazdą Lechii Gdańsk. Klub właśnie zaskoczył kibiców informacją, że Słowak przedłużył kontrakt do końca czerwca 2030 roku. To bardzo ważne informacje, bowiem wcześniej mówiło się o zainteresowaniu wielu klubów.

Podpisanie nowego kontraktu wiele dla mnie znaczy. Od pierwszego dnia czuję się tutaj jak w domu. Jestem wdzięczny za zaufanie okazane mi przez Prezesa oraz cały sztab Lechii, a także za niesamowite wsparcie, które nieustannie otrzymuję od kibiców. Cieszę się, że przez kolejne sezony mogę dumnie reprezentować biało-zielone barwy – powiedział Tomas Bobcek w rozmowie z mediami klubowymi.

Tomas Bobcek w tym sezonie rozegrał w sumie 22 mecze i zdobył w nich 15 goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie dla zespołu z Trójmiasta na koncie ma ponad 30 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego reprezentanta Słowacji na 5 milionów euro.

