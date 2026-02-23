Pogoń blisko nowego napastnika! Wiemy kto ma zasilić szczeciński klub! [NASZ NEWS]

Pogoń szukała napastnika i wszystko wskazuje na to, że go znalazła. Z naszych ustaleń wynika, iż nowy snajper jest bardzo blisko. Odsiecz nadchodzi z Chorwacji. Ujawniamy szczegóły.

Filip Cuić (z prawej) Na zdjęciu:

Ostatni cel

To był ostatni cel transferowy Pogoni. Poszukiwania napastnika trochę trwały, ale wiele wskazuje na to, że w końcu się udało. Pogoń próbowała sięgnąć po Karola Czubaka, ale Motor nie chciał go sprzedać. Były też rozmowy w sprawie Nardina Mulahusejnovicia z FC Noah, ale finalnie nie rozwinęły się.

Z naszych informacji wynika, że do Pogoni trafi inny piłkarz z Bałkanów, a mianowicie Filip Cuić. To 23-letni napastnik chorwackiej Goricy, który wt tym sezonie zdobył sześć bramek. Cztery razy trafił w lidze chorwackiej, a dwa razy w pucharze kraju.

Sprawa na ostatniej prostej

Cuić jest rosły, mierzy 188 cm wzrostu, bardzo dobrze gra głową. Ma też bardzo dobre przyspieszenie, kilka razy w tym sezonie zanotowano mu prędkość 35,8 km/h.

Gorica w tym sezonie ligi chorwackiej zajmuje dopiero ósme miejce. To zespół, który kreuje mało sytuacji podbramkowych (najgorsze statystyki dotyczące spodziewanych goli/XG w lidze), więc Cuicowi o bramki było trudno. W Pogoni powinien mieć tych okazji o wiele więcej. Sprawa jest na ostatniej prostej.

Przeszłość w Hajduku

Cuić ma podwójne obywatelstwo. Urodził się w Splicie, ale gra dla Bośni i Hercegowiny. 7 razy wystąpił w kadrze do lat 21, zdobywając jedną bramkę. Wcześniej był na przykład bardzo skuteczny w zespole BiH U19, bo w 7 meczach strzelił 6 goli. Portal Transfermarkt wycenia go na 650 tysięcy euro.

Piłkarz ma za sobą grę w Hajduku Split. W młodzieżowej drużynie tego klubu w 25 meczach strzelił 10 goli. Raz trafił też w dorosłym zespole (w 10 spotkaniach).