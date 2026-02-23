Lechia Gdańsk znalazła pogromcę w Ekstraklasie. Zagłębie Lubin nowym wiceliderem [WIDEO]

20:59, 23. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk uległa Zagłębiu Lubin (0:2) w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie bramki dla Miedziowych padły w pierwszej połowie, a zwycięstwo pozwoliło awansować na drugie miejsce w tabeli.

Bujar Pllana i Levente Szabo
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Bujar Pllana i Levente Szabo

Lechia pokonana, Zagłębie z kompletem punktów

Lechia Gdańsk w poniedziałkowy wieczór podejmowała Zagłębie Lubin w ostatnim meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny przystępowały do spotkania w dobrej formie, co zapowiadało zaciętą rywalizację w Trójmieście. Biało-Zieloni pozostają niepokonani w lidze od siedmiu spotkań i przed własną publicznością liczyli na kolejne zwycięstwo. Z kolei Miedziowi w ostatnim czasie pokonali Koronę Kielce i zremisowali z Rakowe Częstochowa.

Spotkanie w Gdańsku znakomicie ułożyło się dla gości. W 3. minucie Jesus Diaz posłał precyzyjne dośrodkowanie z lewej strony boiska, które na gola zamienił Mateusz Grzybek. Prawy defensor skutecznie uderzył głową, zdobywając swoją drugą bramkę w obecnym sezonie.

W 27. minucie piłkę przed polem karnym zgarnął Marcel Reguła. Ofensywny pomocnik zdecydował się na mocne uderzenie i strzelił trzeciego ligowego gola. Do przerwy wynik już nie uległ zmianie i goście zasłużenie prowadzili z trójmiejską drużyną.

Po zmianie stron więcej bramek już nie padło, a Zagłębie sięgnęło po komplet punktów, dzięki czemu awansowało na drugie miejsce w tabeli. Lechia pozostała natomiast na 11. pozycji. W kolejnej serii spotkań zespół Leszka Ojrzyńskiego podejmie Wisłę Płock, natomiast Gdańszczan czekają derby Trójmiasta z Arką Gdynia.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin 0:2 (0:2)

0:1 Mateusz Grzybek 3′

0:2 Marcel Reguła 27′

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź