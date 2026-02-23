Lechia Gdańsk uległa Zagłębiu Lubin (0:2) w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie bramki dla Miedziowych padły w pierwszej połowie, a zwycięstwo pozwoliło awansować na drugie miejsce w tabeli.

Na zdjęciu: Bujar Pllana i Levente Szabo

Lechia pokonana, Zagłębie z kompletem punktów

Lechia Gdańsk w poniedziałkowy wieczór podejmowała Zagłębie Lubin w ostatnim meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny przystępowały do spotkania w dobrej formie, co zapowiadało zaciętą rywalizację w Trójmieście. Biało-Zieloni pozostają niepokonani w lidze od siedmiu spotkań i przed własną publicznością liczyli na kolejne zwycięstwo. Z kolei Miedziowi w ostatnim czasie pokonali Koronę Kielce i zremisowali z Rakowe Częstochowa.

Spotkanie w Gdańsku znakomicie ułożyło się dla gości. W 3. minucie Jesus Diaz posłał precyzyjne dośrodkowanie z lewej strony boiska, które na gola zamienił Mateusz Grzybek. Prawy defensor skutecznie uderzył głową, zdobywając swoją drugą bramkę w obecnym sezonie.

W 27. minucie piłkę przed polem karnym zgarnął Marcel Reguła. Ofensywny pomocnik zdecydował się na mocne uderzenie i strzelił trzeciego ligowego gola. Do przerwy wynik już nie uległ zmianie i goście zasłużenie prowadzili z trójmiejską drużyną.

Po zmianie stron więcej bramek już nie padło, a Zagłębie sięgnęło po komplet punktów, dzięki czemu awansowało na drugie miejsce w tabeli. Lechia pozostała natomiast na 11. pozycji. W kolejnej serii spotkań zespół Leszka Ojrzyńskiego podejmie Wisłę Płock, natomiast Gdańszczan czekają derby Trójmiasta z Arką Gdynia.

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin 0:2 (0:2)

0:1 Mateusz Grzybek 3′

0:2 Marcel Reguła 27′