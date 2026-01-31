Lechia Gdańsk rozmawia z kapitanem. Jasne stanowisko działaczy

PressFocus Na zdjęciu: John Carver

Rifet Kapić potwierdza rozmowy o przedłużeniu kontraktu

Lechia Gdańsk w sobotę, 31 stycznia o godzinie 20:15, zmierzy się z Lechem Poznań na Enea Stadionie w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Biało-Zieloni wyszli ze strefy spadkowej dzięki znakomitej formie w końcówce ubiegłego roku. Drużyna prowadzona przez Johna Carvera zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli.

W klubowych gabinetach trwają również rozmowy dotyczące przyszłości Rifeta Kapicia. Bośniacki pomocnik, który jest obecnie kapitanem zespołu, ma ważny kontrakt z Lechią do czerwca 2027 roku. W rozmowie z „WP SportoweFakty” piłkarz przyznał, że odbyły się już pierwsze rozmowy w sprawie przedłużenia umowy.

– Rozmawiamy, ale jeszcze nie wiem, co się wydarzy. Podoba mi się Gdańsk jako miasto i Lechia jako klub. Jestem szanowany przez ludzi, ja i moja rodzina dobrze się tu czujemy, jednak decyzja nie należy wyłącznie do mnie. Chciałbym grać dalej w Lechii, ale jest za wcześnie, by wyrokować – stwierdził.

Kapic trafił do Gdańska latem 2024 roku z łotewskiej Valmierii za 750 tysięcy euro. W bieżącym sezonie 30-latek rozegrał 21 spotkań na wszystkich frontach, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. – Nie mam problemu z tym, żeby Lechia była moim ostatnim klubem w karierze. Lechia ma pierwszeństwo w rozmowach. Dobrze się tu czuję i jak dotąd nie widziałem żadnego powodu, żeby cokolwiek zmieniać – podkreślił.