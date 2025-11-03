Feio wygrał w debiucie! Radomiak lepszy od Lechii [WIDEO]

Goncalo Feio zdobył komplet punktów w swoim debiucie. Radomiak Radom pokonał na wyjeździe Lechię Gdańsk (2:1). Na listę strzelców wpisali się Capita, Abdoul Tapsoba i Bogdan Viunnyk.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak z kompletem punktów! Udany debiut Feio

Goncalo Feio kilka dni temu oficjalnie wrócił do pracy w PKO BP Ekstraklasie. Portugalczyk podpisał kontrakt z Radomiakiem Radom. W poniedziałek (3 listopada) zadebiutował w nowym klubie. Zieloni w wyjazdowym spotkaniu mierzyli się z Lechią Gdańsk.

Spotkanie na Polsat Plus Arena długo nie mogło się rozkręcić. Co więcej, w pierwszej połowie akcji do zdobycia bramki było jak na lekarstwo. Na pierwsze trafienie kibice zebrani na trybunach musieli czekać do 35. minuty, gdy na listę strzelców wpisał się Capita. Angolczyk zauważył źle ustawionego bramkarza i zdecydował się posłać piłkę za kołnierz golkipera.

CAPEMBA! Cudowny lob nad bramkarzem i Radomiak prowadzi w Gdańsku! 😍



📺 Mecz możecie oglądać w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/nsL7Qscopm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 3, 2025

Lechia w starciu z Radomiakiem imponowała nieskutecznością. Kilka dogodnych sytuacji do zdobycia gola miał Tomas Bobcek, ale Słowak nie wykorzystał żadnej z nich. Najbliżej był w 63. minucie, gdy minął bramkarza i oddał strzał na pustą bramkę. W ostatniej chwili futbolówkę zmierzającą do siatki wybił Jan Grzesik. Gospodarze naciskali, żeby wyrównać, ale nie byli w stanie, marnując kolejne okazje.

Jeszcze przed ostatnim gwizdkiem Radomiak podwyższył prowadzenie na (2:0). Do siatki trafił Abdoul Tapsoba, któremu asystował Robert Alves. Choć sędzia asystent zasygnalizował pozycję spaloną, tak po analizie VAR bramka została uznana. Lechia po wielu próbach również mogła cieszyć się ze zdobycia bramki. W doliczonym czasie rozmiar porażki zmniejszył Bogdan Viunnyk.

Po zdobyciu trzech oczek Radomiak awansował w tabeli na 8. miejsce. Po 14. kolejkach mają na swoim koncie 19 punktów. Z kolei Lechia Gdańsk uzbierała jak dotąd 10 punktów, zajmując 16. miejsce, które grozi spadkiem z PKO BP Ekstraklasy.

Lechia Gdańsk 1:2 Radomiak Radom (90+3′ – 35′ Capita, 84′ Tapsoba)