Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze to niedzielne starcie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na gola Rifeta Kapicia odpowiedzieli Lukas Podolski i Erik Janża.

Piotr Matusewicz / PressFocus, Canal+ Sport Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze

Lechia rozpoczęła strzelanie, ale Górnik odpowiedział dwa razy

Kto był faworytem rywalizacji na Polsat Plus Arenie? Lechia Gdańsk, która zaliczyła dwie porażki z rzędu, czy Górnik Zabrze, który przystępował do tego meczy po dwóch… kolejnych przegranych? W 37. minucie to gospodarze mogli przechylić szalę na swoją korzyść, ale Filip Majchrowicz odczytał intencje Camilo Meny i obronił rzut karny.

Lechia dopięła swego w doliczonym czasie gry pierwszej połowy – Rifet Kapić po indywidualnej akcji zaskoczył Bohdana Sarnawskiego technicznym strzałem z szesnastki.

Górnik odpowiedział już po zmianie stron. W 48. minucie Lukas Podolski skorzystał z dogrania Taofeeka Ishaheela i uderzeniem bez przyjęcia doprowadził do wyrównania. Dziewięć minut później podopieczni Jana Urbana wyszli na prowadzenie. I to w jakim stylu! Ousmane Sow dorzucał przed bramkę, a Luka Zahović instynktownie odegrał głową. Do piłki dopadł Erik Janża, który fenomenalnym strzałem w okienko nie dał szans Sarnawskiemu.

Świetny początek drugiej połowy w wykonaniu Górnika! 💪 Najpierw wyrównuje Podolski, później kapitalny strzał oddaje Erik Janza i mamy 2:1 dla Górnika! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/yuUBcSIntz — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 9, 2025

Zabrzanie utrzymali korzystny wynik i wracają z Gdańska z kompletem punktów. Po 24 meczach Górnik ma na koncie 37 oczek i zajmuje 7. lokatę. Lechia ma na koncie 21 pkt i jest siedemnasta, a więc pozostaje w strefie spadkowej.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze 1:2 (1:0)

Kapić 45+2, Podolski 48′, Janża 59′