Śląsk Wrocław odniósł premierowe zwycięstwo w sezonie 2023/2024 nad Lechem Poznań

Na temat starcia z Kolejorze opinią podzielił się trener Jacek Magiera

Szkoleniowiec Wojskowych nie ukrywał, że jego drużyna zasłużyła na zwycięstwo

Jacek Magiera po meczu z Lechem

Śląsk Wrocław po rozegraniu czterech ligowych spotkań ma na swoim koncie cztery oczka, co jest następstwem zwycięstwa i remisu. Premierowe zwycięstwo Wojskowi zaliczyli z Lechem Poznań, z którym wygrali po raz drugi z rzędu u siebie.

– Myślę, że zasłużone zwycięstwo Śląska. To był mecz pod naszą kontrolą w wielu fazach. Zrealizowaliśmy to, co zakładaliśmy, czyli najpierw ustawienie 1-4-2-3-1, a po zmianie stron 1-5-4-1. Dobrze zmienialiśmy system gry, bo zatrzymywaliśmy świetnie dośrodkowania w nasze pole karne – przekonywał trener Jacek Magiera na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej przez LechPoznan.pl.

– Wielu piłkarzy zasługuje dziś na pochwałę. W defensywie wymienię Paluszka, Bejgera oraz Petkowa. Natomiast MVP spotkania oraz całej kolejki Ekstraklasy jest według mnie Erik Exposito. Punkty nam były bardzo potrzebne, stąd cieszy wygrana. Graliśmy dobre mecze z Zagłębiem Lubinem oraz Koroną Kielce, ale brakowało punktów. Dziś je mamy – dodał opiekun Wojskowych.

