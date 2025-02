Lech Poznań chce zatrzymać gwiazdę. Trwają rozmowy ws. nowego kontraktu

Afonso Sousa ma ważny kontrakt z klubem jeszcze przez ponad rok. Mimo to Lech Poznań rozmawia z piłkarzem o nowej umowie, aby poprawić pozycję negocjacyjną - informuje Sebastian Staszewski.

Afonso Sousa i Lech Poznań rozmawiają o nowym kontrakcie

Lech Poznań nie tak wyobrażał sobie początek drugiej części sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Choć na start rundy wiosennej Kolejorz wygrał z Widzewem Łódź (4:1), tak później doznał dwóch porażek z rzędu. Podopieczni Nielsa Frederiksena musieli uznać wyższość Lechii Gdańsk (0:1) i Rakowa Częstochowa (0:1).

Początek nowego roku kalendarzowego świetnie zainaugurował Afonso Sousa. Portugalczyk w starciu z Widzewem Łódź zdobył dwie bramki. Tym samym udowodnił, że w bieżących rozgrywkach jest w znakomitej formie. Łącznie ofensywny pomocnik ma już 8 goli i 5 asyst w Ekstraklasie. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie jego osobą stale rośnie.

Obecny kontrakt Afonso Sousy z Lechem Poznań obowiązuje do czerwca 2026 roku. Jednak z informacji, które podał Sebastian Staszewski, wynika, że Kolejorz chce przedłużyć umowę z zawodnikiem. Wszystko po to, aby zapewnić sobie lepszą pozycję negocjacyjną przy ewentualnych rozmowach z zagranicznymi klubami. Choć na chwilę obecną nie ma żadnych ofert za Sousę, to zainteresowane transferem pomocnika są kluby m.in. z Grecji i Portugalii.

Sousa do Lecha Poznań trafił latem 2022 roku za ponad milion euro z Belenenses. Wcześniej był związany z FC Porto, którego jest wychowankiem. W drużynie Smoków nie miał jednak okazji, aby zadebiutować w seniorach. Głównie bronił barw zespołu rezerw.