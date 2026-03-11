Lech Poznań poznał decyzje Komisji Ligi. Dobra i zła wiadomość

Lech Poznań dopiął swego
Komisja Ligi tradycyjnie zebrała się w środę. Lech Poznań był zainteresowany dwoma kwestiami. Pierwsza była związana z sobotnim meczem z Widzewem Łódź. Władze Kolejorza uważały, że sędzia Szymon Marciniak podjął błędną decyzję ws. Pablo Rodrigueza. Hiszpan w 86. minucie otrzymał żółtą kartkę za rzekome przewinienie.
Ostatecznie Komisja anulowała napomnienie 24-latka i ten będzie mógł wystąpić w spotkaniu Zagłębiem Lubin. Jednak napastnik musi uważać, ponieważ kolejna kartka wykluczy go z gry w następnym pojedynku.
Jednocześnie Komisja postanowiła ukarać fanów z Poznania trzymeczowym zakazem wyjazdowym. Dotyczy on tylko starć z Widzewem. Sympatycy mistrzów Polski zdemolowali sektor gości podczas rywalizacji z klubem z Łodzi.