Lech Poznań poznał decyzje Komisji Ligi. Dobra i zła wiadomość

Lech Poznań w środowe popołudnie poznał decyzję Komisji Ligi. Kolejorz otrzymał dwie wiadomości - dobrą i złą. Pierwsza dotyczy zespołu, a druga kibiców.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź - Lech Poznań

Lech Poznań dopiął swego

Komisja Ligi tradycyjnie zebrała się w środę. Lech Poznań był zainteresowany dwoma kwestiami. Pierwsza była związana z sobotnim meczem z Widzewem Łódź. Władze Kolejorza uważały, że sędzia Szymon Marciniak podjął błędną decyzję ws. Pablo Rodrigueza. Hiszpan w 86. minucie otrzymał żółtą kartkę za rzekome przewinienie.

Ostatecznie Komisja anulowała napomnienie 24-latka i ten będzie mógł wystąpić w spotkaniu Zagłębiem Lubin. Jednak napastnik musi uważać, ponieważ kolejna kartka wykluczy go z gry w następnym pojedynku.

Jednocześnie Komisja postanowiła ukarać fanów z Poznania trzymeczowym zakazem wyjazdowym. Dotyczy on tylko starć z Widzewem. Sympatycy mistrzów Polski zdemolowali sektor gości podczas rywalizacji z klubem z Łodzi.