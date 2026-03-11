Lech Poznań poznał decyzje Komisji Ligi. Dobra i zła wiadomość

16:37, 11. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań w środowe popołudnie poznał decyzję Komisji Ligi. Kolejorz otrzymał dwie wiadomości - dobrą i złą. Pierwsza dotyczy zespołu, a druga kibiców.

Widzew Łódź - Lech Poznań
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź - Lech Poznań

Lech Poznań dopiął swego

Komisja Ligi tradycyjnie zebrała się w środę. Lech Poznań był zainteresowany dwoma kwestiami. Pierwsza była związana z sobotnim meczem z Widzewem Łódź. Władze Kolejorza uważały, że sędzia Szymon Marciniak podjął błędną decyzję ws. Pablo Rodrigueza. Hiszpan w 86. minucie otrzymał żółtą kartkę za rzekome przewinienie.

Ostatecznie Komisja anulowała napomnienie 24-latka i ten będzie mógł wystąpić w spotkaniu Zagłębiem Lubin. Jednak napastnik musi uważać, ponieważ kolejna kartka wykluczy go z gry w następnym pojedynku.

Jednocześnie Komisja postanowiła ukarać fanów z Poznania trzymeczowym zakazem wyjazdowym. Dotyczy on tylko starć z Widzewem. Sympatycy mistrzów Polski zdemolowali sektor gości podczas rywalizacji z klubem z Łodzi.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź