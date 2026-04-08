Kto spadnie z Ekstraklasy? Dobra prognoza dla Legii, Widzew pod ścianą

Termalica, Widzew i Arka z największymi szansami na spadek z Ekstraklasy

Takiego sezonu w Ekstraklasie prawdopodobnie nigdy nie było i możliwe, że długo nie będzie. Różnice w tabeli są tak małe, że strefę spadkową od miejsca premiowanego grą w pucharach dzieli jedynie 8 punktów. Kluczowe rozstrzygnięcia mogą zapaść dopiero w ostatniej kolejce, która została zaplanowana na przedostatni weekend przyszłego miesiąca. Do rozegrania pozostało jeszcze 7. kolejek.

Na ten moment w strefie spadkowej znajdują się: Arka Gdynia, Widzew Łódź oraz Bruk-Bet Termalica. Z wyliczeń Piotra Klimka wynika, że wszystkie trzy zespoły matematycznie mają największe szanse na spadek z Ekstraklasy. Najgorzej wygląda sytuacji Słoni, którzy na 98,4% spadną z ligi. Ciężką sytuację ma również łódzki klub, którego szanse na spadek do Betclic 1. Ligi oszacowano na 60,9%. Arka Gdynia prawdopodobieństwo spadku ma na poziomie 53%. Coraz lepiej wygląda za to prognoza dla Legii Warszawa.

Choć po rundzie jesiennej byli w strefie spadkowej, teraz powoli odbijają się od dna. Udało im się wydostać z dołu tabeli i awansować na 15. miejsce, które zapewnia utrzymanie. Wojskowi na chwilę obecną mają tylko 12,7% szans na to, że spadną do 1. ligi. Zagrożeni relegacją z Ekstraklasy są również Radomiak Radom (22,8%) oraz Pogoń Szczecin (18,3%).