PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Raków Częstochowa

PKO Ekstraklasa w tym sezonie może nie zrobiła rewolucji jakościowej, daje jednak to, czego zawsze oczekiwano, o co walczono w kolejnych reformach, a z czego jednocześnie często szydzono. Wreszcie liga jest naprawdę ciekawsza!

Trzy kluby poważnie się liczą w walce o mistrzostwo Polski

Aż siedem zespołów, na ten moment, poważnie musi myśleć o walce o utrzymanie

Z czysto teoretycznego punktu widzenia terminarz najlepiej układa się pod Lecha

Mistrzem Polski będzie…

“Liga będzie ciekawsza” – hasło mocno związane z Maciejem Skorżą nabrało większej mocny w trwającym sezonie Ekstraklasy. Jest powtarzane od Szczecina po Częstochowę i od Łęcznej po Niecieczę. Walka o utrzymanie jest równie pasjonująca co walka o mistrzostwo, a to dlatego, że zaplątały się w nią Legia Warszawa i Wisła Kraków – najlepsze polskie kluby w XXI wieku. Dla niezorientowanych, bo w sumie łatwo o tym zapomnieć w obecnych okolicznościach, Legia jest aktualnym mistrzem Polski.

Szanse na mistrzostwo:



Lech 42,2%

Pogoń 34,0%

Raków 23,8%

…



Spadek:



Górnik Łęczna 63,9%

Bruk-Bet Termalica 54,3%

Zagłębie 48,9%

Wisła 48,3%

Warta 47,2%

Legia 20,4%

Śląsk 15,5%

Jagiellonia 0,6%

Stal 0,6%

Cracovia 0,2%

Piast 0,1%

… — Paweł Mogielnicki (@mogiel90) March 7, 2022

Zanim jednak zejdziemy na dół, skupmy się na tym, co na górze. A tu także arcyciekawa sytuacja. Lech Poznań w ostatnich sezonach zawodził swoich kibiców jak (zachowując proporcje) Arsenal w Premier League. W trwających rozgrywkach cieszy jednak oko, jest skuteczny, dominujący i przy zapaści Legii wydawało się, że poza zasięgiem rywali. Tymczasem przyszła wiosna i Kolejorz wyhamował. Zaczął gubić punkty, poniósł kosztowne porażki z Lechią i Rakowem i obecnie jest na 3. miejscu w tabeli. Ma 48 punktów, tyle co Raków i o jeden mniej od prowadzącej Pogoni Szczecin. Strata to żadna, 10 kolejek do końca, wiele może się zdarzyć. Trudno sobie wyobrazić, aby któraś z tych drużyn miała wygrać wszystko, co zostało. Takie serie w historii zdarzyły się tylko Widzewowi (13) i Wiśle Kraków (10), w czasach gdy te drużyny były hegemonami.

Zatem przyjrzyjmy się, co czeka Pogoń, Raków i Lecha w najbliższych tygodniach. Dla kogo terminarz Ekstraklasy jest łaskawy, a kto będzie miał drogę krzyżową po upragniony tytuł. Trudno zakładać, aby spoza tej trójki ktoś jeszcze się włączył do gry o mistrzostwo. Lechia i Radomiak skomplikowały sobie sprawę ostatnimi występami.

Zacznijmy od lidera. Pogoń Szczecin zagra kolejno z: Cracovią (w), Wisłą Kraków (d), Górnikiem Łęczna (w), Wisłą Płock (d), Jagiellonią Białystok (w), Legią Warszawa (d), Rakowem Częstochowa (d), Śląskiem Wrocław (w), Lechią Gdańsk (w) i BBT Nieciecza (d).

Terminarz Rakowa wygląda następująco: Stal Mielec (d), Legia Warszawa (d), Warta Poznań (w), Śląsk Wrocław (d), BBT Nieciecza (w), Górnik Łęczna (d), Pogoń Szczecin (w), Cracovia (d), Zagłębie Lubin (w), Lechia Gdańsk (d).

Lecha czekają następujący rywale: Wisła Kraków (w), Jagiellonia Białystok (d), Śląsk Wrocław (w), Legia Warszawa (d), Wisła Płock (w), Stal Mielec (d), Górnik Łęczna (d), Piast Gliwice (w), Warta Poznań (w), Zagłębie Lubin (d).

Sprawdź także: Pełny terminarz Ekstraklasy

Z terminarza nie wynika, aby ktoś miał jakąś nadzwyczajną przewagę. Wszystkie trzy kluby mają sporo meczów z zespołami, które są zaangażowane w walkę o utrzymanie. Patrząc na terminarz Pogoni, to może mieć trudną końcówkę sezonu (Raków, Śląsk, Lechia). Raków na papierze nie ma takiej trudnej serii. Niewygodni rywale są poprzeplatani z tymi teoretycznie słabszymi. Dla Kolejorza trudne mogą okazać się wyjazdy do Gliwic czy Płocka. Nie wiadomo, jak po niezłym meczu w Gdańsku zareaguje Wisła Kraków, w której ostatnio widać było progres. Patrząc jednak na zestawienie rywali Lecha, tylko przez pryzmat tabeli, można zakładać, że czeka go mniej wyboista droga do mistrzostwa niż Raków czy Pogoń.

W poniższej tabeli, która ma charakter ciekawostkowy, a nie jakąś wybitną wartość analityczną, porównałem miejsca rywali trzech czołowych drużyn i je zsumowałem, co tworzy swoisty “power ranking”. Im suma jest niższa, tym skład przeciwników mocniejszy. Oto, co wyszło.

Klub Miejsca w tabeli pozostałych rywali Power ranking rywali Pogoń 10, 17, 16, 7, 11, 13, 2, 12, 4, 18 110 Raków 8, 13, 15, 12, 18, 16, 1, 10, 14, 4 111 Lech 17, 11, 12, 13, 7, 8, 16, 9, 15, 14 122

Kto spada z Ekstraklasy?

To teraz zejdzimy niżej i zobaczmy komu spadek, komu utrzymanie. Dawno na dole tabeli Ekstraklasy nie było tak ciekawie, i to bez cudowania z grupami mistrzowskimi i spadkowymi. Wystarczyło, że do Górnika Łęczna i Bruk-Betu Termaliki dołączyły Legia i Wisła Kraków, a liga stała się ciekawsza.

Na razie tabelę zamyka BBT Nieciecza, mając 22 punkty na koncie i zaległy mecz z Legią. W przypadku wygranej opuściłaby strefę spadkową i zrównała się punktami z mistrzem Polski. Ostatnie miejsce od bezpiecznej pozycji dzielą tylko dwa punkty, a od 12. lokaty, którą okupuje Śląsk Wrocław, tylko cztery. W walkę o utrzymanie jest zaangażowanych na tę chwilę aż siedem drużyn: Nieciecza, Wisła Kraków, Górnik Łęczna, Warta Poznań, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Po ostatnich dwóch wygranych z tego grona próbuje się wypisać stołeczna ekipa, a kluczowy może okazać się dla niej najbliższy mecz w Łęcznej.

Śląsk ma aktualnie najdłuższą serię meczów bez zwycięstwa, która po poniedziałkowej porażce z Legią dobiła do ośmiu. Jacek Magiera został zwolniony, a kibice WKS-u już pytają, czy w 1. lidze leją piwo na stadionach.

W I lidze sprzedają piwo na stadionach?#LEGŚLĄ — Michał Mączka #Futboholik (@futboholik1947) March 7, 2022

Podobnie źle idzie Wiśle Kraków, która nie potrafi wygrać od pięciu spotkań. Fani Białej Gwiazdy mogą mieć jednak nadzieję, że wkrótce to się zmieni, ponieważ w Gdańsku drużyna pokazała się z niezłej, dawno niewidzianej, strony.

Łęczna do niedzieli mogła się chwalić serią siedmiu meczów bez porażki, ale ta dobiegła końca w Płocku. Rafał Wolski był głównym architektem rozbioru obrony Dumy Lubelszczyzny.

Nadzieje na utrzymanie odżyły w Niecieczy po dwóch wygranych z rzędu, w tym z Wartą, która po efektownym początku wiosny miała już nie być brana pod uwagę przy typowaniu kandydatów do spadku, ale w dwie kolejki szybko wróciła do tego grona.

Stawkę uzupełnia Zagłębie Lubin. Klub stabilny, z mocnym sponsorem, a jednak ciągle zawodzący. Patrząc na skład i możliwości Miedziowych trudno uwierzyć, że są tak nisko i że uwikłali się w walkę o utrzymanie. Ostatnio wygrali z Wisłą Płock, a potem dołożyli dwa bezbramkowe remisy. Przed nimi ważne spotkanie w Niecieczy.

Podobnie jak przy drużynach, które toczą bój o mistrzostwo Polski, przygotowałem terminarz drużyn, które chcą się uchronić przed spadkiem i tabelę z “power rankingiem” rywali.

Śląsk Wrocław – terminarz: Radomiak (d), Wisła Płock (w), Lech (d), Raków (w), Wisła Kraków (d), BBT Nieciecza (d), Jagiellonia (w), Pogoń (d), Stal (w), Górnik Zabrze (d).

(d), Wisła Płock (w), Lech (d), Raków (w), Wisła Kraków (d), BBT Nieciecza (d), (w), Pogoń (d), Stal (w), (d). Legia Warszawa – terminarz: Górnik Łęczna (w), Raków (w), Lechia (d), Lech (w), Piast (d), Pogoń (w), Stal (w), Górnik Zabrze (d), Jagiellonia (w), Cracovia (d), BBT Nieciecza (d) – zaległy.

(d), BBT Nieciecza (d) – zaległy. Zagłębie Lubin – terminarz: BBT Nieciecza (w), Warta (d), Jagiellonia (w), Stal (d), Cracovia (w), Górnik Zabrze (d), Lechia (d), Radomiak (w), Raków (d), Lech (w).

Warta Poznań – terminarz: Górnik Zabrze (d), Zagłębie (w), Raków (d), Cracovia (d), Stal (w), Lechia (w), Piast (d), Wisła Płock (w), Lech (d), Wisła Kraków (w).

Górnik Łęczna – terminarz: Legia (d), Lechia (w), Pogoń (d), Piast (w), Radomiak (d), Raków (w), Lech (w), BBT Nieciecza (d), Górnik Zabrze (w), Jagiellonia (d).

Wisła Kraków – terminarz: Lech (d), Pogoń (w), Piast (d), Górnik Zabrze (d), Śląsk (w), Wisła Płock (d), Cracovia (w), Jagiellonia (d), Radomiak (w), Warta (d).

BBT Nieciecza – terminarz: Zagłębie (d), Górnik Zabrze (w), Radomiak (d), Lechia (w), Raków (d), Śląsk (w), Wisła Płock (d), Górnik Łęczna (w), Piast (d), Pogoń (w), Legia (w) – zaległy.

Największe ciężary w teorii powinien mieć Górnik Łęczna, którego czekają mecze z całą czołówką, a w najbliższej kolejce podejmie Legię. Ta nie prezentuje fajerwerków, ale wygrała dwa razy w lidze i wyeliminowała Dumę Lubelszczyzny z Pucharu Polski.

Trudny terminarz ma Śląsk, którego również czekają spotkania z całą czołówką (z miejsc 1-8) oprócz Lechii.

Zdecydowanie łatwiej powinny mieć Zagłębie, Legia, czy Termalika, choć należy pamiętać, że dwa ostatnie zespoły mają zaległy bezpośredni mecz w Warszawie.

Poniżej tabela przedstawiająca “power ranking” rywali. Im niższa suma, tym trudniejsi przeciwnicy.

Klub Miejsca w tabeli pozostałych rywali Power ranking rywali Śląsk 5, 7, 3, 2, 17, 18, 11, 1, 8, 6 78 Legia 16, 2, 4, 3, 9, 1, 8, 6, 11, 10, 18 88 Zagłębie 18, 15, 11, 8, 10, 6, 4, 5, 2, 3 82 Warta 6, 14, 2, 10, 8, 4, 9, 7, 3, 17 80 Górnik 13, 4, 1, 9, 5, 2, 3, 18, 6, 11 72 Wisła 3, 1, 9, 6, 12, 7, 10, 11, 5, 15 79 Termalica 14, 6, 5, 4, 2, 12, 7, 16, 9, 1, 13 89

Dwie najważniejsze sprawy w Ekstraklasie pozostają ciągle nierozstrzygnięte i patrząc na przebieg sezonu, to się szybko nie zmieni. Jednym zdaniem – liga będzie ciekawsza.