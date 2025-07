Lech Poznań ma nowego skrzydłowego. Oficjalny komunikat

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Leo Bengtsson podpisał kontrakt z Lechem Poznań

Lech Poznań poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o sprowadzeniu Leo Bengtssona na podstawie transferu definitywnego z Arisu Limassol. 27-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą trzyletnim kontraktem. Zatem umowa między stronami będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku. Natomiast kwota tej transakcji wyniosła 800 tysięcy euro.

Szwedzki zawodnik najlepiej czuje się na lewej stronie ataku, więc w zespole Kolejorza zostanie wzmocniony ten sektor boiska. Leo Bengtsson, który w CV posiada również BK Hacken oraz Hammarby IF, w minionym sezonie rozegrał 33 mecze, strzelił 6 goli i zaliczył 4 asysty. Filigranowy piłkarz jest trzecim letnim nabytkiem ekipy prowadzonej przez Nielsa Frederiksena. Wcześniej na Bułgarską trafili Mateusz Skrzypczak oraz Robert Gumny.

– To zawodnik posiadający doświadczenie z gry o najwyższe cele, dwukrotnie zdobywał mistrzostwo kraju i stanowił ważny punkt swoich byłych drużyn. Nominalnie występuje na pozycji lewoskrzydłowego, ale może grać również po drugiej stronie boiska. Cechuje go szybkość oraz skuteczność w pojedynkach z przeciwnikami, a także stojąca na dobrym poziomie finalizacja – powiedział Tomasz Rząsa, cytowany przez klubowe media.

– Poprzednie zespoły Leo preferowały podobny styl gry i ustawienie do naszego, a w ostatnich tygodniach przebywał on z Arisem na obozie przygotowawczym do nadchodzącego sezonu. Liczymy na to, że oba te czynniki usprawnią proces jego aklimatyzacji w Lechu – dodał dyrektor sportowy mistrzów PKO BP Ekstraklasy.