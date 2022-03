Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Seria gorszych wyników Śląska Wrocław zmusiła działaczy do podjęcia trudnych decyzji. We wtorek odbyło się specjalne spotkanie dotyczące przyszłości Jacka Magiery za sterami zespołu. Z kolei już po południu klub przekazał oficjalny komunikat ws. zwolnienia 45-latka.

Śląsk Wrocław prezentuje słabą formę w drugiej części sezonu PKO Ekstraklasy

Od lutego Wojskowi zainkasowali tylko dwa punkty

Słabe wyniki zmusiły szefostwo klubu do zwolnienia Jacka Magiery

Jacek Magiera nie będzie już trenerem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław kontynuuje fatalną serię ośmiu meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Ostatnio podopieczni Jacka Magiery nie dali rady Legii Warszawa (0:1), co miało przekonać klubowych działaczy do zmiany strategii. Z tego też powodu we wtorek doszło do spotkania zarządu z trenerem. Według Bartka Wieczorka z TVP Sport, Jacek Magiera miał usłyszeć, że zostanie zwolniony.

Jacek Magiera odchodzi ze Śląska.



Dziękujemy trenerowi i jego współpracownikom za pracę z pierwszą drużyną, zaangażowanie i znaczący wkład w rozwój klubu, życząc wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) March 8, 2022

– To była dla nas bardzo trudna decyzja, ponieważ wierzyliśmy w projekt trenera Jacka Magiery i wspólnie chcieliśmy realizować długoterminowy plan rozwoju. Ostatni rok upłynął pod znakiem systematycznego podnoszenia naszych wewnętrznych standardów, co wiązało się z zaufaniem i pełnym poparciem dla filozofii pracy pierwszego szkoleniowca. Nasza współpraca opierała się na solidnych fundamentach, począwszy od utworzenia największego w historii klubu sztabu szkoleniowego, przez inwestycję w przebudowę obecnego zaplecza treningowego czy dokonywane wspólnie z pionem sportowym transfery. Potwierdzeniem właściwego kierunku, który razem obraliśmy, były pierwsze od lat występy WKS-u na arenie międzynarodowej. Dziś z dużym smutkiem informujemy, że zakończyła się nasza wspólna droga – przekazał prezes Śląska Piotr Waśniewski.

Kto na ratunek Wojskowym?

Tymczasem jak przekazał Bartek Wieczorek z TVP Sport, realnymi kandydatami do zastąpienia 45-latka są Piotr Tworek, Marcin Brosz czy Michał Probierz. Natomiast w najbliższym spotkaniu obowiązki Magiery przejmie Krzysztof Wołczek.

🆕Jacek Magiera zwolniony z @SlaskWroclawPl. Kto za niego?

Tymczasową opcją jest Krzysztof Wołczek (na jeden mecz). Z tego co słyszę, brany pod uwagę jest Piotr Tworek, Marcin Brosz i Michał Probierz. — Bartek Wieczorek (@Bart_Wieczorek) March 8, 2022

Wydaje się, że najbezpieczniejszą opcją byłoby zatrudnienie byłego szkoleniowca Warty Poznań. Marcin Brosz dopiero przejął obowiązki w kadrze U19, natomiast Michał Probierz to jedna wielka niewiadoma.

Aktualnie Śląsk Wrocław wylądował na 12. lokacie w tabeli. Przewaga nad strefą spadkową spadła do zaledwie dwóch punktów, stąd teraz nastał czas na walkę o utrzymanie.

