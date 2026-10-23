Stolarski docenił trenera z Ekstraklasy. „Patrzę na jego pracę z uznaniem”

Widzew Łódź zmierzy się w piątek z Górnikiem Zabrze w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na konferencji prasowej Mateusz Stolarski pozytywnie wypowiedział się na temat Michala Gasparika.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Gasparik chwalony przez Stolarskiego przed Widzew – Górnik

Widzew Łódź na początku września zmienił trenera w poszukiwaniu nie tylko lepszej gry, ale także zwycięstw w Ekstraklasie. Miejsce Aleksandara Vukovicia zajął Mateusz Stolarski. Do tej pory pod wodzą nowego szkoleniowca Czerwona Armia rozegrała cztery spotkania, lecz nie wygrała żadnego. Bilans 33-latka to trzy remisy i porażka. Debiutanckiego zwycięstwa poszuka więc w piątek (23 października) w starciu z Górnikiem Zabrze w ramach 12. kolejki.

Górnik to obecnie lider tabeli Ekstraklasy. Zestawiając klub z Zabrza z Widzewem, który odniósł tylko jedno zwycięstwo w jedenastu meczach, nietrudno wskazać faworyta. Na konferencji prasowej Stolarski, cytowany przez serwis widzewtomy.net z dużym szacunkiem wypowiadał się na temat Michala Gasparika. Przyznał, że patrzy na pracę słowackiego szkoleniowca z bardzo dużym uznaniem.

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– Patrzę na jego pracę z uznaniem, a nie z zazdrością. Trener Gasparik już w pierwszym sezonie zdobył Puchar Polski i został wicemistrzem kraju, więc należy mu się duży szacunek. Widać, że dobrze przygotowuje zespół taktycznie i potrafi odpowiednio reagować w trakcie spotkań – mówił Mateusz Stolarski.

Co ciekawe, Stolarski mierzył się z Gasparikiem dwukrotnie jako trener Motoru Lublin. Bilans bezpośrednich starć jest po stronie polskiego trenera. 33-latek odniósł jedno zwycięstwo, a raz padł bezbramkowy remis.

– Miałem okazję rywalizować z nim dwukrotnie. Były to mecze mocno taktyczne, w których przerwy i zmiany wprowadzane przez trenerów miały duże znaczenie. Widać, że dobrze pracuje nie tylko on, ale również cały jego sztab – dodał.