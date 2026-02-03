Ekstraklasa znów o nim mówi. Stępiński ze szczerym wyznaniem po meczu z Legią

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Mariusz Stępiński po dublecie z Legią Warszawa

Mariusz Stępiński to jeden z tych zawodników, których transfer był jednym z najgłośniejszych tej zimy w PKO BP Ekstraklasie. Z ofensywnym graczem Korony Kielce wiązano duże nadzieje i już w swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku piłkarz pokazał, że jest gotowy sprostać oczekiwaniom. O swoim występie przeciwko Legii Warszawa zawodnik zabrał ostatnio głos.

– Tak sobie myślę… Ludzie w Polsce chyba myśleli, że zapomniałem, jak się gra w piłkę nożną. Taki jest teraz boom, że strzeliłem nagle dwa gole Legii, jakby to nowa postać pojawiła się w polskiej piłce — ktoś, kto nie potrafił grać, a zdobył dwie bramki. Ja podchodzę do tego wszystkiego spokojnie. Znam swoją wartość. Wiem, co mogę jeszcze dać tej lidze – przekonywał Stępiński w audycji „Gol” na antenie TVP Sport.

30-letni piłkarz trafił do zespołu z Kielc na zasadzie wolnego transferu z Omonii Nikozji. Wcześniej zawodnik reprezentował natomiast barwy takich ekip jak Aris Limassol, Hellas Werona czy Lecce.

Stępiński jest wychowankiem Pogoni Zduńska Wola. W swoim piłkarskim CV z polskich klubów zawodnik ma również Widzew Łódź, Wisłę Kraków oraz Ruch Chorzów. Jak dotąd napastnik wystąpił w Ekstraklasie łącznie w 98 meczach. Strzelił w nich 27 goli i zanotował także 11 kluczowych podań. Okazję do poprawy swojego bilansu będzie miał już w piątek. Wówczas ekipa z Kielc zmierzy się z Zagłębiem Lubin.