Korona Kielce zremisowała z liderem Ekstraklasy. Gol w ostatniej minucie [WIDEO]

16:50, 18. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze (1:1) w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem gości został Rafał Janicki, który trafił do siatki w doliczonym czasie gry.

Korona Kielce - Górnik Zabrze
PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Górnik Zabrze

Remis w Kielcach

Korona Kielce w sobotnie popołudnie podejmowała Górnika Zabrze w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze chcieli zatrzymać na własnym terenie sensacyjnego lidera tabeli, który w ostatnich tygodniach imponuje formą. Zespół Michała Gasparika w czterech poprzednich meczach zdobył aż 10 punktów, potwierdzając, że ich pozycja w czołówce nie jest przypadkowa.

Żółto-Czerwoni natomiast przed przerwą reprezentacyjną ulegli Jagiellonii Białystok (1:3), jednak na własnym stadionie są w ostatnim czasie niezwykle skuteczni. Pod wodzą Jacka Zielińskiego kielczanie wygrali cztery kolejne spotkania u siebie, nie tracąc przy tym ani jednego gola. Górnik to obecnie najlepiej punktujący zespół na wyjazdach, obok Lecha Poznań.

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 9. minucie, jednak Dawid Błanik nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał z jedenastu metrów pewnie obronił Marcel Błanik. Kilka minut później Antonin był bliski szczęścia, ale jego mocne uderzenie zatrzymało się na słupku bramki Górnika.

W końcu Żółto-Czerwoni dopięli swego pod koniec pierwszej połowy. Po raz drugi w tym meczu sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny dla Korony, a tym razem do piłki podszedł Martin Remacle. Belg zachował zimną krew i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali, zdobywając swoje drugie trafienie w tym sezonie.

Po przerwie obie drużyny miały swoje okazje. Gdy wydawało się, że trzy punkty zostaną w Kielcach, to remis gościom zapewnił w ostatniej minucie Rafał Janicki. Kielczanie awansowali na trzecią pozycję w tabeli i w następny weekend zmierzą się z GKS-em Katowice. Z kolei Górnicy w 13. kolejce zagrają u siebie z Jagiellonią Białystok.

Korona Kielce – Górnik Zabrze 1:1 (1:0)

1:0 Martin Remacle 45′ (k)

1:1 Rafał Janicki 90+4′

