Korona Kielce zremisowała z liderem Ekstraklasy. Gol w ostatniej minucie [WIDEO]

Korona Kielce zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze (1:1) w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem gości został Rafał Janicki, który trafił do siatki w doliczonym czasie gry.

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Górnik Zabrze

Remis w Kielcach

Korona Kielce w sobotnie popołudnie podejmowała Górnika Zabrze w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze chcieli zatrzymać na własnym terenie sensacyjnego lidera tabeli, który w ostatnich tygodniach imponuje formą. Zespół Michała Gasparika w czterech poprzednich meczach zdobył aż 10 punktów, potwierdzając, że ich pozycja w czołówce nie jest przypadkowa.

Żółto-Czerwoni natomiast przed przerwą reprezentacyjną ulegli Jagiellonii Białystok (1:3), jednak na własnym stadionie są w ostatnim czasie niezwykle skuteczni. Pod wodzą Jacka Zielińskiego kielczanie wygrali cztery kolejne spotkania u siebie, nie tracąc przy tym ani jednego gola. Górnik to obecnie najlepiej punktujący zespół na wyjazdach, obok Lecha Poznań.

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 9. minucie, jednak Dawid Błanik nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał z jedenastu metrów pewnie obronił Marcel Błanik. Kilka minut później Antonin był bliski szczęścia, ale jego mocne uderzenie zatrzymało się na słupku bramki Górnika.

Jaki byłby wynik, gdyby Dawid Błanik trafił wcześniej swojego karnego?⚽



Zobaczcie, jak wyglądało to z perspektywy Szymona Marciniaka! 👀



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/eVixmX1QFX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 18, 2025

W końcu Żółto-Czerwoni dopięli swego pod koniec pierwszej połowy. Po raz drugi w tym meczu sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny dla Korony, a tym razem do piłki podszedł Martin Remacle. Belg zachował zimną krew i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali, zdobywając swoje drugie trafienie w tym sezonie.

Korona prowadzi! Remacle trafia z rzutu karnego tuż przed końcem pierwszej połowy ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/doba72AkwC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 18, 2025

Po przerwie obie drużyny miały swoje okazje. Gdy wydawało się, że trzy punkty zostaną w Kielcach, to remis gościom zapewnił w ostatniej minucie Rafał Janicki. Kielczanie awansowali na trzecią pozycję w tabeli i w następny weekend zmierzą się z GKS-em Katowice. Z kolei Górnicy w 13. kolejce zagrają u siebie z Jagiellonią Białystok.

Korona Kielce – Górnik Zabrze 1:1 (1:0)

1:0 Martin Remacle 45′ (k)

1:1 Rafał Janicki 90+4′