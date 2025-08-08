Dublet Dawida Błanika i rewanż Korony. Radomiak bez argumentów [WIDEO]

Korona Kielce odniosła efektowne zwycięstwo nad Radomiakiem Radom (3:0) na inaugurację 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Dawid Błanik, który zdobył dwie bramki.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Święta Wojna dla Korony

Przed rozpoczęciem sezonu w Koronie Kielce panowały spore oczekiwania, ale zespół Jacka Zielińskiego nie spełnia ich na razie na boisku. Po trzech kolejkach kielczanie zdobyli zaledwie jeden punkt. W piątkowym meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Radomiakiem Radom, rozgrywanym na stadionie Exbud Arenie, do wyjściowego składu Korony wrócił kapitan Nono, który pauzował za czerwoną kartkę otrzymaną w inauguracyjnym starciu w Płocku.

Gospodarze liczyli na udany rewanż w tzw. „Świętej Wojnie”, przypominając sobie bolesną porażkę z marca, kiedy to Radomiak wygrał w Kielcach (3:1). Co więcej, w poprzednim sezonie Zieloni rozgromili Koronę u siebie aż (4:0). Przed piątkowym spotkaniem radomianie plasowali się na wysokim trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów i pozostawali niepokonani.

Spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla Korony. Gospodarze od pierwszych minut narzucili swój styl gry i szybko przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Ich przewagę udokumentował efektownym trafieniem Dawid Błanik, który popisał się precyzyjnym strzałem zza pola karnego.

DAWID BŁAAAAANIK! ALEŻ GOL NA OTWARCIE KOLEJKI! 😱



📺 Mecz Korony z Radomiakiem trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/HsE6ToDUq9 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2025

Goście mieli spore problemy z kreowaniem sytuacji ofensywnych i nie potrafili poważnie zagrozić bramce kielczan. Na domiar złego dla Radomiaka, jeszcze w pierwszej połowie z kontuzją boisko musiał opuścić Capita, a więc autor dwóch goli w tym sezonie.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy sędzia Paweł Raczkowski podyktował rzut karny dla Korony po faulu Filipa Majchrzaka na Nono, który został wyraźnie sfaulowany w polu karnym. Do jedenastki podszedł Błanik i pewnym uderzeniem zdobył swoją drugą bramkę w meczu.

Dawid Błanik po raz drugi! Korona prowadzi już 2:0 po golu z rzutu karnego



📺 Mecz z Radomiakiem trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/1WPEFUY4TB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2025

Po przerwie Radomiak ruszył do ataku, a już na początku drugiej połowy bliski gola był Jan Grzesik. Jego strzał głową trafił jednak w słupek. Później gra przeniosła się głównie do środkowej strefy boiska, gdzie toczyła się zacięta walka o kontrolę nad spotkaniem.

Przełom nastąpił w 72. minucie, kiedy Korona przypieczętowała swoje zwycięstwo. Nikodem Niski popisał się świetnym dograniem wzdłuż bramki, a Konstantinos Sotiriou z bliskiej odległości zdobył swojego pierwszą bramkę w tym sezonie. Kielczanie odnieśli pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, a w przyszłym tygodniu wybiorą się do Poznania, by zmierzy się z Lechem w 5. serii gier.

Ależ się rozpędziła Korona! 😱 Sotiriou na 3:0! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/A0Hx2Nw0xX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 8, 2025

Korona Kielce – Radomiak Radom 3:0 (2:0)

1:0 Dawid Błanik 19′

2:0 Dawid Błanik (k) 45’+7′

3:0 Konstantinos Sotiriou 72′