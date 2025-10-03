- Kluby uwielbiają mówić o nowych otwarciach, ambitnych projektach i długofalowych wizjach. Liczby brutalnie obnażają rzeczywistość.
- Trzyletni kontrakt nowego szkoleniowca Pogoni Szczecin to dobry punkt wyjścia, by przyjrzeć się ile rzeczywiście pracują trenerzy w najlepszych ligach w Europie.
- Cierpliwość wobec trenerów stała się iluzją. Analiza TOP15 lig w Europie pokazuje, że długofalowe projekty praktycznie nie istnieją – dominują krótkie przygody, szybkie rozstania i nieustanna karuzela szkoleniowców.
Pogoń i iluzja stabilności
Pogoń Szczecin pochwaliła się niedawno nowym szkoleniowcem. Trzyletnim kontraktem z klubem związał się 50-letni duński trener, Thomas Thomasberg. Ma on być twarzą nowego projektu, symbolem ciągłości i gwarancją spokoju w klubie, który od lat krąży wokół ligowej czołówki, ale wciąż nie włożył niczego do gabloty.
Trzyletni kontrakt dla nowego trenera Pogoni Szczecin brzmi jak manifest wiary w stabilność. Problem w tym, że w dzisiejszym futbolu trzy lata to abstrakcja. To deklaracja, która w teorii brzmi poważnie, a w praktyce najczęściej kończy się po kilku miesiącach.
Czytaj także: Głos z Danii o Thomasbergu: Ta decyzja to była bomba. A co do wyboru Pogoni, to nie mam wątpliwości!
Piłka nożna XXI wieku dawno straciła cierpliwość. Długość kontraktów coraz rzadziej ma coś wspólnego z długością pracy. Nowi trenerzy wchodzą do klubu z hasłem o budowaniu projektu, ale zanim ten zdąży nabrać kształtu, najczęściej są już poza grą. Wystarczy jedna słabsza runda, czasem nawet kilka tygodni i karuzela rusza od nowa.
Trzyletnia umowa wygląda ładnie w komunikacie prasowym, dobrze brzmi na prezentacji oraz daje poczucie stabilności kibicom. Każdy, kto choć trochę obserwuje ten rynek, powinien wiedzieć, że to nie obietnica, a iluzja. Właśnie owa iluzja jest jednym z najciekawszych zjawisk współczesnego futbolu: im dłużej kluby mówią o cierpliwości, tym szybciej tracą ją w praktyce.
Ligue 1 oazą cierpliwości
Pięć najmocniejszych lig Europy to najlepsze laboratorium do badania cierpliwości wobec trenerów. Z jednej strony są przykłady, które stały się symbolami stabilności jak Pep Guardiola w Manchesterze City, Mikel Arteta w Arsenalu, czy Diego Simeone w Atlético. Z drugiej, trudno uciec od faktu, że także tutaj trenerzy coraz częściej są wymieniani w rytmie karuzeli.
Za największy bastion stabilności uchodzi Ligue 1. Z jednej strony próżno szukać tam trenera z minimum pięcioletnim stażem. Z drugiej strony, aż 78% szkoleniowców pracuje w klubie minimum rok. To absolutnie rekordowy odsetek.
Miejscami względnej stabilności nazwać można też Premier League i La Ligę W obu przypadkach ponad połowa szkoleniowców prowadzi swoje drużyny od ponad roku, a dwóch przekroczyło granicę pięciu sezonów. W dzisiejszych realiach brzmi niemal jak science fiction.
Po drugiej stronie skali znajduje się Serie A. Tam cierpliwość praktycznie nie istnieje. Aż 60 procent trenerów pracuje krócej niż pół roku, a żaden nie przekroczył pięciu lat. Włochy od lat słyną z rotacji na ławkach i nic się w tej materii nie zmienia. To liga, w której trener musi od razu dostarczyć wynik, inaczej pakuje walizki.
Bundesliga to model pośredni. W Niemczech mamy sporo świeżych nazwisk (niemal 40% szkoleniowców pracuje krócej niż pół roku), ale też przykłady średnioterminowych projektów, które utrzymują się w okolicach dwóch sezonów.
TOP5 to więc mikrokosmos futbolu: od cierpliwej Francji, po względnie spokojną Anglię i Hiszpanię, aż po Włochy, gdzie trenerzy żyją w nieustannej świadomości, że ich czas może skończyć się jeszcze przed świętami.
*czas pracy trenerów z lig TOP5 w rankingu UEFA
|Kraj (liga)
|Liczba trenerów pracujących <6 miesięcy (%)
|Trenerzy pracujący między 6-12 miesięcy (%)
|Liczba trenerów pracujących >1 roku (%)
|Liczba trenerów pracujących >5 lat (%)
|Anglia (Premier League)
|4 (20%)
|3 (15%)
|11 (55%)
|2 (10%)
|Włochy (Serie A)
|12 (60%)
|2 (10%)
|6 (30%)
|0 (0%)
|Hiszpania (La Liga)
|4 (20%)
|3 (15%)
|11 (55%)
|2 (10%)
|Niemcy (Bundesliga)
|7 (39%)
|4 (22%)
|6 (33%)
|1 (6%)
|Francja (Ligue 1)
|2 (11%)
|2 (11%)
|14 (78%)
|0 (0%)
Holenderska równowaga kontra portugalska karuzela
Polska piłka aspiruje do wejścia do grona lig klasyfikowanych między 6. a 10. miejscem w rankingu UEFA. Być może stanie się to jeszcze w tym sezonie, ale zanim Ekstraklasa dołączy do tej grupy, warto przyjrzeć się, jak wygląda tam cierpliwość wobec trenerów. Bo jeśli TOP5 to przykład zderzenia stabilności i presji, to kolejny zestaw lig pokazuje już czystą brutalność rynku.
Jako najbardziej stabilne rozgrywki pod względem czasu pracy trenerów, jawi się nam holenderska Eredivisie. Połowa szkoleniowców prowadzi swoje drużyny od minimum roku, a rotacja na ławkach, choć obecna, nie jest aż tak szalona. Z kolei Portugalia i Belgia to już prawdziwe karuzele. W obu przypadkach ponad połowa szkoleniowców pracuje krócej niż sześć miesięcy, a przykładów dłuższej stabilności jest jak na lekarstwo. W Belgii znalazł się co prawda jeden trener z ponad pięcioletnim stażem, ale to raczej wyjątek potwierdzający regułę.
Turcja nie bez przyczyny uchodzi za ligę, w której cierpliwości nie ma prawie wcale. Połowa szkoleniowców nie przepracowała z drużyną choćby pół roku. Kolejne 28% balansuje na granicy pierwszego roku. To liga żyjąca w rytmie natychmiastowych efektów, gdzie najczęściej nikt nie ma czasu na długofalowe projekty.
Na koniec zostały Czechy. Tu sytuacja jest inna, bo aż 62% trenerów pracuje ponad rok, a jeden przekroczył granicę pięciu sezonów. To pokazuje, że czeski rynek potrafi dać szkoleniowcom oddech i szansę na rozwój.
*czas pracy trenerów z lig 6-10 w rankingu UEFA
|Kraj (liga)
|Liczba trenerów pracujących <6 miesięcy (%)
|Trenerzy pracujący między 6-12 miesięcy (%)
|Liczba trenerów pracujących >1 roku (%)
|Liczba trenerów pracujących >5 lat (%)
|Holandia (Eredivisie)
|6 (33%)
|3 (17%)
|9 (50%)
|0 (0%)
|Portugalia (Liga Portugal)
|10 (55%)
|4 (22%)
|4 (22%)
|0 (0%)
|Belgia (Jupiler Pro League)
|9 (56%)
|1 (6%)
|5 (31%)
|1 (6%)
|Turcja (Süper Lig)
|9 (50%)
|5 (28%)
|4 (22%)
|0 (0%)
|Czechy (Chance Liga)
|6 (38%)
|0 (0%)
|9 (56%)
|1 (6%)
Jak wypada Ekstraklasa?
Grecka Super League 1 wpisuje się w schemat częstej rotacji: połowa szkoleniowców prowadzi swoje drużyny krócej niż pół roku, a żaden nie przekroczył granicy pięciu lat pracy. Norweska Eliteserien prezentuje zupełnie inny obraz. Tam aż połowa trenerów ma stać pracy w przedziale od roku do pięciu. Znalazł się nawet jeden szkoleniowiec z ponad pięcioletnim doświadczeniem. Stabilność i dłuższa perspektywa wciąż są możliwe, jeśli tylko struktura ligi i kluby potrafią dać szkoleniowcom kredyt zaufania.
Dania jest ciekawym przypadkiem kontrastów. Z jednej strony połowa trenerów to nowicjusze z krótszym niż półrocznym stażem, z drugiej aż dwóch szkoleniowców prowadzi swoje drużyny od ponad pięciu lat, co w tej części Europy jest absolutnym ewenementem. Austria z kolei utrzymuje model równowagi. Co czwarty trener jest w pracy od niedawna, jedna trzecia balansuje na granicy roku, a największą grupę stanowią ci z kilkuletnim doświadczeniem.
Jak w tym zestawieniu wypada Polska? Ekstraklasa to liga, w której dominuje narracja o braku cierpliwości wobec trenerów. Statystyki pokazują jednak, że nie odstajemy drastycznie od otoczenia. Jedna trzecia trenerów prowadzi swoje drużyny krócej niż pół roku, a kolejne 22% mieści się w widełkach 6–12 miesięcy. Oznacza to, że ponad połowa szkoleniowców pracuje w klubach mniej niż rok.
Druga strona medalu jest ciekawa. Siedmiu trenerów ma staż powyżej roku, a Rafał Górak z GKS-u Katowice przekroczył granicę pięciu lat, co w realiach Ekstraklasy musi imponować. Bez niego najdłużej pracującym trenerem w Polsce byłby 33-letni Adrian Siemieniec. To mówi o naszej lidze więcej niż wszystkie statystyki.
*czas pracy trenerów z lig 11-15 w rankingu UEFA
|Kraj (liga)
|Liczba trenerów pracujących <6 miesięcy (%)
|Trenerzy pracujący między 6-12 miesięcy (%)
|Liczba trenerów pracujących >1 roku (%)
|Liczba trenerów pracujących >5 lat (%)
|Grecja (Super League 1)
|7 (50%)
|2 (14%)
|5 (36%)
|0 (0%)
|Norwegia (Eliteserien)
|5 (31%)
|2 (12%)
|8 (50%)
|1 (6%)
|Polska (PKO BP Ekstraklasa)
|6 (33%)
|4 (22%)
|7 (39%)
|1 (6%)
|Dania (Superliga)
|6 (50%)
|0 (0%)
|4 (33%)
|2 (17%)
|Austria (Bundesliga)
|3 (25%)
|4 (33%)
|5 (42%)
|0 (0%)
Diego Simeone, Pep Guardiola i… Rafał Górak
W zestawieniu trenerów pracujących minimum pięć lat w klubach lig TOP15 znalazło się zaledwie jedenastu nazwisk. To najlepszy dowód, jak wielką rzadkością w europejskim futbolu jest prawdziwa ciągłość. Rekordzistą jest Frank Schmidt z Heidenheim – aż 18 lat na stanowisku. To historia z innej epoki: Schmidt przejął drużynę, gdy tam była jeszcze poza centralnym szczeblem rozgrywek, a dotarł z nią aż do Bundesligi, zahaczając o europejskie puchary.
Za nim mamy wielkie nazwiska – Simeone w Atletico (blisko 14 lat), Guardiola w Manchesterze City (9 lat), czy Arteta w Arsenalu (prawie 6 lat). Każdy z nich stał się symbolem swojego klubu i wręcz częścią jego marki. Simeone to Atletico, Guardiola to City i trudno sobie dziś wyobrazić te drużyny bez nich.
Obok gwiazd światowego futbolu są też przykłady z mniejszych lig: Jindrich Trpisovsky, który od ponad siedmiu lat prowadzi Slavię Praga, Kjetil Knutsen, który zmienił oblicze norweskiego Bodø/Glimt, czy Kent Nielsen i Michael Hansen z Danii. To nazwiska mniej znane szerokiej publiczności, ale równie ważne w lokalnym kontekście, bo pokazują, że stabilność może być budowana nie tylko przez kluby z ogromnymi budżetami.
W tym elitarnym gronie znalazł się też przedstawiciel Ekstraklasy – Rafał Górak. Trener GKS Katowice prowadzi klub nieprzerwanie od ponad sześciu lat i to czyni go jednym z najdłużej pracujących szkoleniowców w całej Europie. Gdyby nie jego przypadek, Polska liga wypadałaby jeszcze gorzej pod względem stabilności.
Sam fakt, że w jednym szeregu z Guardiolą czy Simeone możemy wymienić Góraka, jest swego rodzaju paradoksem. Nawet w tak niecierpliwych realiach jak Ekstraklasa mogą się zdarzyć projekty długofalowe, choć trzeba przyznać, że to absolutny wyjątek od reguły.
*trenerzy z minimum pięcioletnim stażem pracy w ligach TOP15 rankingu UEFA
|Miejsce w rankingu
|Trener
|Liga
|Klub
|Czas pracy
|1
|Frank Schmidt
|Bundesliga
|FC Heidenheim
|18 lat 16 dni
|2
|Diego Simeone
|La Liga
|Atletico Madryt
|13 lat 9 miesięcy 10 dni
|3
|Pep Guardiola
|Premier League
|Manchester City
|9 lat 3 miesiące 2 dni
|4
|Frédéric Taquin
|Jupiler Pro League
|RAAL La Louvière
|8 lat 3 miesiące 2 dni
|5
|Jindrich Trpisovsky
|Chance Liga
|SK Slavia Praga
|7 lat 9 miesięcy 1 dni
|5
|Kjetil Knutsen
|Eliteserien
|FK Bodø/Glimt
|7 lat 9 miesięcy 1 dni
|7
|Rafał Górak
|PKO BP Ekstraklasa
|GKS Katowice
|6 lat 4 miesiące
|8
|Kent Nielsen
|Superliga
|Silkeborg IF
|6 lat 3 miesiące 2 dni
|9
|Mikel Arteta
|Premier League
|Arsenal FC
|5 lat 9 miesięcy 11 dni
|10
|Manuel Pellegrini
|La Liga
|Real Betis
|5 lat 2 miesiące 1 dni
|11
|Michael Hansen
|Superliga
|FC Fredericia
|5 lat 1 miesiąc 3 dni
Trener – zawód wysokiego ryzyka
Kiedy spojrzymy na wszystkie piętnaście czołowych lig Europy, obraz staje się wyjątkowo klarowny. W teorii futbol opowiada bajkę o cierpliwości i długofalowym budowaniu projektów. W praktyce większość szkoleniowców funkcjonuje w trybie tymczasowości.
|Ligi:
|Liczba trenerów
|Liczba trenerów pracujących <6 miesięcy (%)
|Trenerzy pracujący między 6-12 miesięcy (%)
|Liczba trenerów pracujących >1 roku (%)
|Liczba trenerów pracujących >5 lat (%)
|Jaki % trenerów pracuje <1 roku?
|Jaki % trenerów pracuje >1 roku
|TOP5
|96
|29 (30%)
|14 (15%)
|48 (50%)
|5 (5%)
|45%
|55%
|Ligi 6-10
|86
|40 (47%)
|13 (15%)
|31 (36%)
|2 (2%)
|62%
|38%
|Ligi 11-15
|72
|27 (37%)
|12 (17%)
|29 (40%)
|4 (6%)
|54%
|46%
|TOP15
|254
|96 (38%)
|39 (15%)
|108 (43%)
|11 (4%)
|53%
|47%
W ligach TOP5 granica jest jeszcze względnie korzystna. 55 % trenerów pracuje w klubach dłużej niż rok, co oznacza, że w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach łatwiej znaleźć stabilność. Im jednak dalej od piłkarskiego Olimpu, tym cierpliwość topnieje. W ligach sklasyfikowanych na miejscach 6–10 sytuacja wygląda wręcz dramatycznie: niemal dwie trzecie trenerów (62%) nie przetrwało roku na stanowisku. To najszybsza karuzela w całym zestawieniu.
Dopiero segment 11–15 przynosi lekką równowagę. 54% trenerów ma staż poniżej roku, a 46% pracuje dłużej. To nie ideał, ale widać, że w tej grupie zdarzają się przypadki, gdzie szkoleniowcy dostają nieco więcej czasu, by rozwinąć skrzydła.
Łącznie w TOP15 mamy 254 trenerów. Ponad połowa z nich (53%) nie dotrwała nawet do rocznicy pracy w klubie. Z kolei prawdziwe legendy, które utrzymują się na ławce przez pięć lat lub więcej, to ledwie 11 osób, czyli 4% całości. To mówi więcej niż jakiekolwiek deklaracje klubów. W dzisiejszym futbolu trener to zawód wysokiego ryzyka, a długość kontraktu częściej jest formalnością niż realną obietnicą.