Głos z Danii o Thomasbergu: Ta decyzja to była bomba. A co do wyboru Pogoni, to nie mam wątpliwości!

Pogoń przegrała kolejny mecz, ale wszystko wskazuje na to, że do kolejnego przystąpi już z nowym trenerem. Włodarzom Dumy Pomorza udało się sięgnąć po uznanego szkoleniowca. Ma nim zostać Thomas Thomasberg, o którym opowiedział nam duński dziennikarz.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Kibice już się niecierpliwili

Zwolnienie Roberta Kolendowicza wielu kibiców Pogoni przyjęło ze zrozumieniem, ale ich niecierpliwość zaczęła rosnąć, gdy okazało się, że klub nie ma przygotowanego następcy. Przez kilkanaście dni w mediach pojawiały się różne nazwiska, ale jak poinformowaliśmy w niedzielne popołudnie, ostatecznie do Pogoni trafi duński szkoleniowiec.



A jakim trenerem jest Thomas Thomasberg, który dwa lata temu doprowadził FC Midtjylland do mistrzostwa Danii, a wcześniej inny zespół do Pucharu Danii? O to zapytaliśmy Johnego Wojciecha Kokborga, duńskiego dziennikarza polskiego pochodzenia.

Piotr Koźmiński, goal.pl: Dlaczego Thomasberg został zwolniony z FC Midtjylland? Przecież miał tam dobre wyniki…

Johny Wojciech Kokborg:

Rezultaty były dobre, natomiast władzom klubu nie pasowało to, że Thomasberg nie potrafił ostatnio utrzymać odpowiedniego stylu gry. Wiele z tych spotkań zostało wygranych dzięki indywidualnym umiejętnościom piłkarzy. Ale to nie pierwszy trener, który traci pracę w Midtjylland z podobnych powodów.

To jak w Danii zostało odebrane jego zwolnienie?

To była bomba! Ze względu na timing. Bo FC Midtjylland ma dobrą pozycję w tabeli i właśnie zakwalifikował się do Ligi Europy. Nikt więc nie spodziewał się takiej decyzji. To był szok. Gdyby Thomasberg został zwolniony latem, po tym jak klub nie obronił tytułu, to wciąż byłaby to duża niespodzianka, ale nie taka bomba jak teraz. Generalnie fani byli bardzo sceptyczni wobec tego zwolnienia i momentu podjęcia takiej decyzji.

A jakbyś opisał Thomasberga jako trenera?

Odniósł wielki sukces w Randers zanim trafił do Midtjylland. Najpierw stosował 4-4-2, ale potem stał się elastyczny, używając również formacji 4-3-3 lub 4-3-2-1, w zależności od predyspozycji posiadanych piłkarzy. Moim zdaniem pod jego batutą Pogoń będzie trudna do pokonania, trudna do złamania.

Mówiłem ci o nim wcześniej, gdy pytałeś, czy ktoś z Danii nadawałby się do czołowego polskiego klubu. Możemy wrócić do tych słów. Czyli: jeśli chcesz, aby twój zespół osiągał dobre wyniki, a nie obchodzi cię, że to nie będzie tiki taka, to trener dla ciebie.



Thomasberg jest bardzo pragmatycznym szkoleniowcem, to stara szkoła, która działa, co udowodnił właśnie przede wszystkim w FC Midtjylland, prowadząc ich do mistrzostwa. A w momencie, w którym go zwolniono miał na koncie serię 18 meczów bez porażki, ze średnią 2,14 punktu na mecz.

„Szacunek do niego jest ogromny”

A jaki to charakter?

W teorii, na co dzień, jest typowym Duńczykiem. Czyli, spokojnym typem. Ale wewnątrz to nie takie proste. Tak naprawdę potrafi pokazać temperament. Piłkarze będą mieli szacunek do niego. Kiedyś kibice nazywali go „płaczące dziecko”, ponieważ za każde niepowodzenie oskarżał sędziów. Wszyscy byli winni, tylko nie on. Ale mocno nad tym pracował i bardzo dojrzał w tym zakresie. W Danii jego progres został zauważony. Szacunek do niego tutaj rósł i teraz jest ogromny.

To jak oceniłbyś wybór Pogoni w tym kontekście?

Jestem pewien, że Pogoń dokonała dobrego, solidnego wyboru. Jakby to powiedzieć., To okazja, z której Pogoń skorzystała. Według mnie Thomasberg może być bardzo ważną figurą w dużych planach tego klubu.

A poza futbolem jest coś co powinniśmy o nim wiedzieć, jakieś ciekawostki?



Jako ciekawostkę mogę podać, że w pewnym momencie Thomasberg był w pierwszej setce najlepszych graczy w… padla w Danii.





