Prezydent zaskoczył deklaracją. Karol Nawrocki odwiedzi kolejne stadiony ekstraklasy

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na stadionie Lechii Gdańsk podczas ostatniego meczu z Motorem Lublin. W rozmowie z "Polsat News" zapowiedział, że ma zamiar odwiedzić wszystkie stadiony w PKO Ekstraklasie.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Nawrocki

Prezydent chce odwiedzić każdy stadion w PKO Ekstraklasie

Podczas ostatniego meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Motorem Lublin doszło do bardzo ciekawego wydarzenia. Na stadionie pojawił się bowiem nowy prezydent RP Karol Nawrocki, który został bardzo miło przywitany przez fanów gdańszczan. Chwilę później pojawił się on w tzw. młynie Lechii i tam spotkał się z najwierniejszymi kibicami zespołu z Trójmiasta.

Nie jest oczywiście tajemnicą, że Karol Nawrocki jest wieloletnim kibicem Lechii i entuzjastą sportu, w tym piłki nożnej. Niemniej zaskakiwać może jego najnowsza deklaracja, że ma zamiar pojawić się na stadionach wszystkich klubów w PKO Ekstraklasie. Prezydent powiedział o tym w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie „Polsat News”. Zaznaczył oczywiście, że odbywać będzie się to, gdy obowiązki będą mu na to pozwalały.

Tym samym można domniemywać, że w najbliższym czasie lub też podczas pięcioletniej kadencji będzie on odwiedzał kolejne stadiony w naszej lidze. W mediach społecznościowych w ostatnim czasie pojawiły się zaproszenia ze strony fanów m.in. Legii Warszawa. Karol Nawrocki zapowiedział w tej samej rozmowie, że pojawić się będzie także na meczach reprezentacji Polski w piłce nożnej.

