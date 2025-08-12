Legia się dogadała! Reprezentant Polski zagra przy Łazienkowskiej

Legia Warszawa dogadała się z Damianem Szymańskim w sprawie transferu. Wkrótce podpisze on umowę przy Łazienkowskiej, o czym poinformował Adam Sławiński z "Kanału Sportowego".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia podpisze kontrakt z Damianem Szymańskim

Legia Warszawa w dość mieszanych nastrojach przystępować będzie do rewanżowego meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Z jednej strony Wojskowi przyzwoicie radzą sobie w PKO Ekstraklasie – przynajmniej jeśli chodzi o wyniki – ale z drugiej awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy wydaje się być zadaniem bardzo trudnym. Wszystko bowiem przez fakt, że w pierwszym meczu przegrali oni z AEK-iem Larnaka 1:4.

Niemniej nawet jeśli nie uda się odrobić strat z pierwszego meczu, to nadal pozostanie gra w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, a więc bardzo prawdopodobna jest jesień w pucharach w przypadku tej ekipy. Dlatego też trzeba się odpowiednio wzmocnić. Według informacji przekazanych przez Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego”, wkrótce kontrakt z Legią Warszawa podpisze Damian Szymański. Ma on być obecny na stadionie podczas meczu z Cypryjczykami.

Damian Szymański w zakończonym sezonie rozegrał dla AEK-u Ateny 34 mecze, w których zdobył trzy gole. Łącznie dla ekipy ze stolicy Grecji ma on na koncie 190 występów oraz 11 goli i 12 asyst. 30-latek na koncie ma także 18 spotkań w reprezentacji Polski oraz dwa trafienia w narodowych barwach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

