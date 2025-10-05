Kamil Grosicki z nową rolą w kadrze. Urban zdradza szczegóły planu

Kamil Grosicki został powołany na październikowe mecze reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban w rozmowie z portalem Gol24.pl odniósł się do roli doświadczonego skrzydłowego w drużynie narodowej.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Jan Urban wyjaśnia decyzję o powołaniu Kamila Grosickiego

Kamil Grosicki miał już pożegnalny mecz w reprezentacji Polski, jednak po zwolnieniu Michała Probierza szybko powrócił do kadry narodowej. Selekcjoner Jan Urban najpierw powołał 37-letniego skrzydłowego Pogoni Szczecin na wrześniowe spotkania z Holandią i Finlandią. Teraz Grosicki znalazł się w kadrze na październikowe mecze – towarzyskie starcie z Nową Zelandią w Chorzowie oraz eliminacyjne spotkanie do MŚ z Litwą w Kownie.

Doświadczony pomocnik ma w tym sezonie na koncie trzy gole i cztery asysty w 11 meczach. Choć drużyna Portowców nie zawsze prezentuje równą formę, Grosicki konsekwentnie utrzymuje wysoki poziom i pozostaje jednym z kluczowych zawodników zespołu.

Obecność Grosickiego w kadrze nie jest przypadkowa. Urban podkreśla, że skrzydłowy ma odegrać ważną rolę nie tylko na boisku, ale też w szatni, dzieląc się doświadczeniem z młodszymi zawodnikami i wspierając drużynę w kluczowych momentach.

– Przede wszystkim chcę skorzystać z doświadczenia Kamila. Co to oznacza? To, że powinien nam pomóc przede wszystkim w trudnych momentach. Wydaje mi się, że w meczach, w których wszystko jest rozstrzygnięte jego rola na boisku może być znikoma. Natomiast poza boiskiem – oczywiście, oczekuję, że będzie przekazywał doświadczenie w kontaktach z młodszymi zawodnikami. W szatni jest na pewno bardzo ważną osobą, zwłaszcza dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z reprezentacją – zaznaczył selekcjoner w serwisie Gol24.pl. Pełna lista powołań tutaj.