Urban ogłosił powołania do reprezentacji. Bez wyczekiwanego debiutu

Urban nie zaskoczył. Brakuje nastolatka
Jan Urban ma za sobą już dwa pojedynki w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W debiutanckim meczu nowego trenera nasza kadra zremisowała 1:1 z Holandią, a bramkę na wagę jednego punktu zdobył Matty Cash. W drugiej potyczce Biało-Czerwoni nie dali szans Finlandii i wygrali 3:1. W ten sposób dopisali do swojego dorobku cztery oczka i obecnie zajmują 2. miejsce w grupie G el. do MŚ 2026.
Teraz przed byłym szkoleniowcem Górnika Zabrze dwa kolejne starcia, w tym jedno o punkty. Poprzedzi je spotkanie towarzyskie. Wydawało się, że to doskonała okazja na debiut będącego w doskonałej dyspozycji Oskara Pietuszewskiego, ale 17-latek nie znalazł się w gronie powołanych.
Nie zabrakło za to miejsca dla Michała Skórasia, który wraca do kadry po roku i czterech miesiącach nieobecności. Na liście znaleźli się także Kacper Tobiasz i Kacper Kozłowski.
Powołania do reprezentacji Polski na październikowe mecze 2025
Bramkarze: Drągowski, Grabara, Skorupski, Tobiasz
Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwiora, Pyrka, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski
Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Kamiński, Kapustka, Kozłowski, Piotrowski, Skóraś, Slisz, S. Szymański, Zieliński
Napastnicy: Lewandowski, Piątek, Świderski
Kiedy gra reprezentacja Polski?
Reprezentacja Polski w październiku rozegra jeden mecz eliminacyjny do MŚ 2026. W niedzielę 12 października drużyna Jana Urbana zmierzy się na wyjeździe z Litwą. Trzy dni wcześniej, a więc 9 października, Biało-Czerwoni podejmą Nową Zelandię w spotkaniu towarzyskim na Stadionie Śląskim w Chorzowie.