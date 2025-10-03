Urban ogłosił powołania do reprezentacji. Bez wyczekiwanego debiutu

Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski na październikowe spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią i mecz eliminacji do mistrzostw świata 2026 z Litwą. Biało-czerwoni najpierw zagrają w Chorzowie, a później czeka ich pojedynek w Kownie.

Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban nie zaskoczył. Brakuje nastolatka

Jan Urban ma za sobą już dwa pojedynki w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W debiutanckim meczu nowego trenera nasza kadra zremisowała 1:1 z Holandią, a bramkę na wagę jednego punktu zdobył Matty Cash. W drugiej potyczce Biało-Czerwoni nie dali szans Finlandii i wygrali 3:1. W ten sposób dopisali do swojego dorobku cztery oczka i obecnie zajmują 2. miejsce w grupie G el. do MŚ 2026.

Teraz przed byłym szkoleniowcem Górnika Zabrze dwa kolejne starcia, w tym jedno o punkty. Poprzedzi je spotkanie towarzyskie. Wydawało się, że to doskonała okazja na debiut będącego w doskonałej dyspozycji Oskara Pietuszewskiego, ale 17-latek nie znalazł się w gronie powołanych.

Nie zabrakło za to miejsca dla Michała Skórasia, który wraca do kadry po roku i czterech miesiącach nieobecności. Na liście znaleźli się także Kacper Tobiasz i Kacper Kozłowski.

Powołania do reprezentacji Polski na październikowe mecze 2025

Bramkarze: Drągowski, Grabara, Skorupski, Tobiasz

Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwiora, Pyrka, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski

Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Kamiński, Kapustka, Kozłowski, Piotrowski, Skóraś, Slisz, S. Szymański, Zieliński

Napastnicy: Lewandowski, Piątek, Świderski

🆕 POWOŁANIA

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na październikowe zgrupowanie oraz mecze z Nową Zelandią i Litwą. 🇵🇱 pic.twitter.com/crXEhGKIcB — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 3, 2025

Kiedy gra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski w październiku rozegra jeden mecz eliminacyjny do MŚ 2026. W niedzielę 12 października drużyna Jana Urbana zmierzy się na wyjeździe z Litwą. Trzy dni wcześniej, a więc 9 października, Biało-Czerwoni podejmą Nową Zelandię w spotkaniu towarzyskim na Stadionie Śląskim w Chorzowie.