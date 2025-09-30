Jest gwiazdą Ekstraklasy i mógł dostać powołanie. Kontuzja krzyżuje plany

Wiktor Długosz, tak, jak i cała Korona Kielce, jest na początku tego sezonu w bardzo dobrej formie. Teraz jednak będzie musiał przez kilka tygodni leczyć uraz.

Wiktor Długosz wypada z gry na kilka tygodni

Korona Kielce z pewnością jest jedną z tych ekip, które na początku tego sezonu zaskakują formą i można w pewnym sensie powiedzieć, że są sensacją rozgrywek. Podopieczni Jacka Zielińskiego po dotychczasowych dziesięciu meczach są na trzecim miejscu w ligowej tabeli i mają tylko punkt straty do pierwszego Górnika Zabrze. To wynik lepszy od jakichkolwiek oczekiwań.

Duża w tym zasługa chociażby Wiktora Długosza, który jest w bardzo dobrej formie i do tej pory można go nazwać jednym z liderów Korony Kielce. 25-letni skrzydłowy prezentuje się na tyle dobrze, że sporo w ostatnim czasie mówiło się o możliwości powołania do reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie. Problem jednak w tym, że klub właśnie poinformował o sporym pechu. Długosz w meczu z Lechią Gdańsk uszkodził bowiem mięsień dwugłowy uda. To oznacza, że czeka go około 8-10 tygodni przerwy.

Wiktor Długosz w tym sezonie do tej pory rozegrał osiem ligowych spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Do tego dołożył występ w Pucharze Polski. W przeszłości 25-latek miał okazję reprezentować barwy m.in. Rakowa Częstochowa oraz Ruchu Chorzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

