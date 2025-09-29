Legia Warszawa opublikowała komunikat. Wiadomo, co z Piątkowskim

Legia Warszawa poinformowała o stanie zdrowia Kamila Piątkowskiego. Obrońca doznał kontuzji w ostatnim meczu z Pogonią Szczecin. Uraz okazał się niegroźny, a piłkarz wróci po przerwie na reprezentacje.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski wróci na boisko po przerwie na reprezentacje

Legia Warszawa w niedzielę odniosła cenne zwycięstwo w starciu z Pogonią Szczecin (1:0). Zwycięski gol padł w 4. minucie meczu, a na listę strzelców wpisał się Mileta Rajović. Napastnik z Danii wykorzystał rzut karny, zdobywając trzecią bramkę w tym sezonie Ekstraklasy. Na nieszczęście stołecznego klubu komplet punktów został okupiony urazem Kamila Piątkowskiego.

Środkowy obrońca musiał opuścić boisko chwilę po wznowieniu drugiej części spotkania. W poniedziałek przeprowadzono badania, które potwierdziły, że kontuzja wcale nie jest groźna. Piątkowski doznał urazu mięśniowego, a na boisko wróci po przerwie reprezentacyjnej.

„Kamil Piątkowski doznał urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej podczas drugiej połowy meczu z Pogonią Szczecin. Po badaniach diagnostycznych uraz okazał się niegroźny i zawodnik powinien być do dyspozycji trenera Iordanescu po przerwie reprezentacyjnej” – przekazała Legia Warszawa.

Piątkowski trafił do Legii latem bieżącego roku z Salzburga za 1,5 mln euro. Dotychczas wystąpił w 4 meczach w Ekstraklasie. Wcześniej zawodnik oprócz austriackiego Salzburga był związany z Kasimpasą, Granadą czy Gent. W Polsce grał w Rakowie i Zagłębiu Lubin.