Jest chętny na inwestycję w Legię Warszawa! Padła deklaracja

Legia Warszawa nie zostanie sprzedana, ale niewykluczone, że pojawi się w niej nowy inwestor. Michał Brański w rozmowie z TVP Sport zadeklarował wsparcie finansowe klubu, ale tylko w przypadku, jeśli zbierze się grupa inwestorów.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Michał Brański zadeklarował chęć dołączenia do Legii jako inwestor

Legia Warszawa to jeden z najlepszych oraz najbardziej znanych polskich klubów. W tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań, bo tak można nazwać walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. W obliczu trudnej sytuacji w lidze pojawiło się wiele głosów o możliwej zmianie właściciela w stołecznym klubie. Dariusz Mioduski nie chce sprzedać, ale jest otwarty na nowych inwestorów.

W przeszłości Mioduski wycenił Legię na 200 milionów euro. Realna wartość zdaniem TVP Sport to 100 milionów euro. O ile sprzedaż pozostaje wykluczona, tak realny scenariusz zakłada wejście do klubu nowych inwestorów. Jednym z nich mógłby być Michał Brański, biznesmen z branży digitalowej oraz członek zarządu Wirtualnej Polski. W rozmowie z TVP Sport zadeklarował chęć wsparcia Wojskowych finansowo. Natomiast tylko w przypadku, jeśli utworzona zostanie grupa ludzi. Sam nie chce wchodzić w taką inwestycję.

– Deklaruję, że chętnie dołączę do grupy ludzi, którzy wesprą Legię finansowo, jeśli taka grupa zostanie uformowana. Nie widzę się w roli inwestora wiodącego w takim przedsięwzięciu, ale jako członek syndykatu, najlepiej namaszczonego przez Darka Mioduskiego, już tak – zadeklarował Michał Brański w rozmowie z TVP Sport.

Obecnie Legia Warszawa zajmuje 13. miejsce w Ekstraklasie. Na swoim koncie ma 34 punkty, czyli tyle samo ile będąca w strefie spadkowej Pogoń Szczecin. W najbliższym czasie Wojskowi zmierzą się z Zagłębiem Lubin, Lechem Poznań i Widzewem Łódź.