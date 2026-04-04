Jagiellonia Białystok podjęła decyzję. Siemieniec zostaje w Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok przedłużyła kontrakt z Adrianem Siemieńcem - poinformował klub w mediach społecznościowych. Umowa szkoleniowca będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Oficjalnie: Adrian Siemieniec zostaje w Jagiellonii!

Jagiellonia Białystok w sobotę poinformowała, że osiągnęła porozumienie z Adrianem Siemieńcem w sprawie nowego kontraktu. Dotychczasowa umowa szkoleniowca wygasała z końcem czerwca tego roku, jednak na mocy nowych ustaleń 34-letni trener pozostanie w Dumie Podlasia do końca czerwca 2027 roku.

Decyzja władz klubu nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wyniki osiągane przez zespół w ostatnich sezonach. Pod wodzą Siemieńca Jagiellonia przeżywa najlepszy okres w swojej historii. W sezonie 2023/2024 Białostoczanie sięgnęli po mistrzostwo Polski, a w kolejnej kampanii dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Również w obecnej edycji europejskich rozgrywek drużyna radziła sobie bardzo dobrze, docierając do 1/8 finału.

Siemieniec objął pierwszy zespół Jagiellonii w kwietniu 2023 roku. Wcześniej pracował w strukturach klubu, prowadząc m.in. rezerwy. Szczegóły nowej umowy oraz dalsze plany klubu mają zostać przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się we wtorek o godzinie 12:00, tuż po świątecznej przerwie.

W bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia zajmuje czwarte miejsce w tabeli, pozostając w grze o kolejne wysokie cele. Przedłużenie kontraktu z Siemieńcem to wyraźny sygnał, że klub chce kontynuować obrany kierunek.