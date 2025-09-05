Jagiellonia Białystok ogłosiła ważną wiadomość. Gwiazda zostaje

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Taras Romanczuk zostaje w Jagiellonii do 2027 roku!

Jagiellonia Białystok awansowała do Ligi Konferencji i ogłosiła kadrę na europejskie puchary. Wśród nowych nabytków znaleźli się m.in. Sergio Lozano, Bernardo Vital oraz Youssuf Sylla. Latem trener Adrian Siemieniec stracił kilku kluczowych zawodników, w tym Mateusza Skrzypczaka i Jarosława Kubickiego, jednak szybko udało się wypełnić powstałe luki. W fazie ligowej LK Jagiellonia zmierzy się m.in. z Rayo Vallecano, AZ Alkmaar oraz RC Strasbourg.

W piątek klub przekazał również ważną wiadomość dla kibiców. Taras Romanczuk podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu 2026/2027. 33-letni defensywny pomocnik związany jest z Dumą Podlasia od 2014 roku, kiedy to trafił z Legionovii Legionowo.

Romanczuk od ponad dekady pozostaje kluczową postacią drużyny i pełni funkcję kapitana. Jego największym sukcesem było zdobycie mistrzostwa Polski w 2024 roku. W 2018 roku zadebiutował również w reprezentacji Polski, w której rozegrał pięć meczów i zdobył jedną bramkę – przeciwko Ukrainie.

Z ogromną radością informujemy, że Taras Romanczuk podpisał nowy kontrakt z Jagiellonią Białystok. Umowa będzie obowiązywała do końca sezonu 2026/2027.



Taras, gratulujemy i życzymy powodzenia🫶❗



Więcej➡ https://t.co/Wp262NwRer pic.twitter.com/HFi1N6cPcw — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) September 5, 2025

– Zdobyłem z Jagiellonią sporo medali. Brakuje mi jedynie medalu za zdobycie Pucharu Polski. Myślę, że o to, żeby zagrać na Stadionie Narodowym w finale tych rozgrywek będziemy walczyć. To nie znaczy, że odpuszczamy ligę. Dążymy do tego, żeby grać w pucharach, a liczba meczów była jak największa. Granie co trzy dni jest przyjemne – zaznaczył Romanczuk w rozmowie z klubowymi mediami.

Urodzony w Kowlu zawodnik rozegrał w barwach Jagiellonii łącznie 391 spotkań, zdobywając 38 bramek i notując 25 asyst. Teraz postara się powtórzyć sukces z poprzedniego sezonu, gdy drużyna dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, odpadając po zaciętym dwumeczu z Realem Betis.