Jagiellonia Białystok podała kadrę na Ligę Konferencji. Sprawdź, kto się znalazł

Jagiellonia Białystok ogłosiła kadrę na fazę ligową Ligi Konferencji Europy. W zespole Adriana Siemieńca nie zabrakło miejsca dla nowych zawodników.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia odkrywa karty. Kadra na Ligę Konferencji

Jagiellonia Białystok drugi rok z rzędu zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. W poprzednim sezonie drużyna Adriana Siemieńca dotarła aż do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość hiszpańskiego Realu Betis. Tegoroczna przygoda w eliminacjach była także udana. Afimico Pululu zdobył cztery bramki, a Jagiellonia w decydującej rundzie wyeliminowała albańskie Dinamo Tirana.

W letnim oknie transferowym szeregi Dumy Podlasia zasiliło kilku interesujących zawodników, m.in. Bernardo Vital, Dimitris Rallis, Sergio Lozano czy Youssuf Sylla. Na Podlasiu pozostał także lider ofensywy, Pululu, który mimo sporego zainteresowania z innych klubów zdecydował się kontynuować grę w Jagiellonii.

Pierwszym rywalem białostoczan w fazie ligowej będzie maltański Hamrun Spartans. Spotkanie zaplanowano na 2 października. Jagiellonia zmierzy się także z Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, KuPS Kuopio, RC Strasbourg oraz Shkendija.

W ogłoszonej kadrze nie ma większych niespodzianek. Trener Adrian Siemieniec postawił na sprawdzone nazwiska. W składzie znalazł się m.in. Jesus Imaz, który przekroczył już barierę 100. goli w barwach Jagiellonii, a także Pululu i kapitan Taras Romanczuk.

Kadra Jagiellonia na Ligę Konferencji:

Bramkarze: Sławomir Abramowicz, Adrian Damasiewicz, Miłosz Piekutowski, Jakub Rabiczko (lista B)

Obrońcy: Yuki Kobayashi, Cezary Polak, Alex Pozo, Dusan Stojinović, Bartłomiej Wdowik, Norbert Wojtuszek, Bernardo Vital, Bartłomiej Krasiewicz (lista B)

Pomocnicy: Alejandro Cantero, Dawid Drachal, Leon Flach, Toki Hirosawa, AZ Jackson, Sergio Lozano, Louka Prip, Taras Romanczuk, Miki Villar, Eryk Kozłowski (lista B), Bartosz Mazurek (lista B), Oskar Pietuszewski (lista B)

Napastnicy: Jesus Imaz, Afimico Pululu, Dimitris Rallis, Youssuf Sylla