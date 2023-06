Potwierdził się najczarniejszy scenariusz ws. stanu zdrowia Iviego Lopeza - Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe i czeka go wielomiesięczna przerwa. Gwiazda Rakowa Częstochowa podziękowała kibicom za okazane mu wsparcie.

IMAGO / Mikolaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez doznał poważnie wyglądającego urazu w sparingu Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice

Rezonans magnetyczny potwierdził najgorszy scenariusz – Hiszpan niestety zerwał więzadła krzyżowe

Pomocnik w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym podziękował kibicom za wsparcie

“Najtrudniejsza wiadomość w mojej karierze”

Raków Częstochowa we wtorek towarzysko mierzył się z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy – Puszczą Niepołomice. To spotkanie okazało się pechowe dla Iviego Lopeza, który niestety zerwał więzadła krzyżowe i może pauzować od 8-10 miesięcy. Hiszpański pomocnik przyznał, że diagnoza ws. kontuzji była najtrudniejszą wiadomością w jego karierze.

– Dzisiaj muszę przekazać najtrudniejszą wiadomość w mojej karierze, to jeden z tych dni, kiedy nie możesz uwierzyć, że to piszesz. Potwierdziło się, że zerwałem więzadła krzyżowe. Ale nikt nie może wątpić, że to mnie wzmocni i wrócę lepszy niż kiedykolwiek. Dziękuję bardzo za całe wsparcie – napisał Ivi Lopez w mediach społecznościowych.

Hiszpan od kilku sezonów jest jednym z czołowych zawodników Medalików. 28-latek nie pomoże jednak Rakowowi Częstochowa w walce o Ligę Mistrzów.