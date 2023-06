Gwiazda Rakowa z poważną kontuzją, fatalne wieści dla mistrzów Polski

IMAGO / Foto Olimpik Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez doznał poważnie wyglądającego urazu podczas wtorkowego sparingu z Puszczą Niepołomice

Rezonans magnetyczny wykazał, że Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe. Czeka go wielomiesięczny rozbrat z boiskiem

Przed mistrzami Polski mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a także spotkanie o Superpuchar Polski przeciwko Legii Warszawa

Raków bez swej największej gwiazdy przez wiele miesięcy

Wtorkowy mecz towarzyski Rakowa Częstochowa z Puszczą Niepołomice (4:0) wlał w serca kibiców mistrzów Polski mnóstwo niepokoju. W 23. minucie boisko – nie o własnych siłach – opuścił Ivi Lopez. Już na pierwszy rzut oka sytuacja nie wyglądała dobrze. Jeszcze tego samego dnia gwiazda Medalików przeszła badanie rezonansem magnetycznym, które potwierdziło fatalne doniesienia. Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe. W najbliższych dniach hiszpański pomocnik przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła i rozpocznie rehabilitację, jak donosi klub.

Zapoznajcie się z komunikatem medycznym dotyczącym Iviego Lópeza.



👉 https://t.co/2EttAnZr63



Ivi, czekamy na Ciebie! ✊❤️💙 pic.twitter.com/LwzgGS6KRF — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) June 28, 2023

Nie znamy jeszcze dokładnego planu powrotu do zdrowia 28-latka, ale z pewnością będzie dochodził do siebie przez wiele miesięcy. Żaden moment nie jest dobry na tego typu uraz, ale przed Rakowem niezwykle intensywne tygodnie. Między 11 a 18 lipca zespół rozegra dwumecz z Florą Tallinn w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a także starcie o Superpuchar Polski z Legią Warszawa.

Ivi Lopez w minionym sezonie rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 14 bramek i 10 asyst.

