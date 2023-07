Ivi Lopez po operacji. Klub opublikował zdjęcie gwiazdy

Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór zaliczył skromne zwycięstwo nad Florą Tallinn (1:0) w meczu pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Tymczasem w środę 12 lipca klub z Limanowskiego przekazał dobrą wiadomość swoim kibicom. Ivi Lopez jest już po operacji, do której był przygotowywany przez 1,5 tygodnia.