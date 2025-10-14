Iordanescu z jasną deklaracją ws. odejścia z Legii. To koniec spekulacji

Edward Iordanescu w rozmowie z serwisem "GSP.ro" jasno przekazał, że nie ma tematu jego powrotu do reprezentacji Rumunii, o czym mówiło się w ostatnim czasie w tamtejszych mediach.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu nie będzie pracować w reprezentacji Rumunii?

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie raczej przeciętnie. Pierwsze mecze zespołu pod wodzą Edwarda Iordanescu zdawały się zapowiadać bardzo dobrą rundę, ale im dłużej ona trwa, tym więcej zarzutów pojawia się co do pracy szkoleniowca z Rumunii. W ostatnim czasie kibiców przede wszystkim zdenerwowała decyzja o niejako odpuszczeniu meczu w Lidze Konferencji na rzecz starcia z Górnikiem Zabrze. Problem w tym, że oba te spotkania zostały przez Legię przegrane.

Poza tym w rumuńskich mediach pojawiło się w ostatnim czasie sporo spekulacji nt. możliwości odejścia Iordanescu w Legii Warszawa i powrotu do reprezentacji Rumunii. W tej sprawie szkoleniowiec jednoznacznie wypowiedział się w rozmowie z serwisem „GSP.ro”. Iordanescu zdradził, że nie ma planów powrotu do kadry swojego kraju.

– Czy mógłbym objąć reprezentację Rumunii na marcowe baraże? Dla mnie ten temat nie istnieje! Nie będę tego komentował. Nie mogę nawet teoretycznie rozważać takiego scenariusza. Jestem trenerem z ważnym kontraktem, a cała moja uwaga, energia, wiedza i zaangażowanie są poświęcone Legii Warszawa – powiedział szkoleniowiec w rozmowie z „GSP.ro”.

Z kolei Daniel Stanciu, działacz i bliski przyjaciel Edwarda Iordanescu w rozmowie z serwisem „iAMsport LIVE” powiedział o blisko godzinnej rozmowie szkoleniowca z właścicielem Legii, Dariuszem Mioduskim.

– W sobotę Legia rozegrała mecz sparingowy w swoim ośrodku treningowym. Na miejscu był też właściciel klubu, a Edi rozmawiał z nim ponad godzinę – dodał Daniel Stanciu w rozmowie z serwisem „iAMsport LIVE”.

