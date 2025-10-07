Legia Warszawa ostatnio zawodzi, co może zaważyć na przyszłości Edwarda Iordanescu. Rumuńskie media twierdzą, że ma on propozycję z reprezentacji Rumunii.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Iordanescu ma pewną przyszłość. Co zrobi Legia?

Legia Warszawa w tym sezonie pragnie odzyskać mistrzostwo Polski. To nadrzędny cel, co swoimi działaniami zasugerował ostatnio trener Edward Iordanescu. W meczu Ligi Konferencji z Samsunsporem zagrali rezerwowi, tak aby pierwszy skład mógł wystąpić w weekend przeciwko Górnikowi Zabrze. Mocno się na tym przejechał, bowiem stołeczny klub przegrał oba spotkania, a kibice coraz bardziej na niego naciskają. Nie brakuje głosów, że ten projekt na pewno się nie powiedzie, a Legia powinna zwolnić Rumuna.

W tym momencie w klubie o tym nie myślą, ale kolejne wpadki mogą przesądzić o rozstaniu. Latem Legia zrobiła wiele, aby wzmocnić skład i stać się faworytem w walce o mistrzostwo. Udało jej się ściągnąć chociażby Kacpra Urbańskiego czy Kamila Piątkowskiego, czyli utalentowanych reprezentantów Polski.

Iordanescu w przypadku rozstania z Legią nie pozostanie długo bez pracy. Portal GSP.ro przekonuje, że wciąż ma ważną ofertę z reprezentacji Rumunii, za którą w tym momencie odpowiada 80-letni Mircea Lucescu. Selekcjoner jest gotów zrezygnować, jeśli tylko obecny trener Legii zdecyduje się na takie rozwiązanie i przejmie drużynę narodową.

Najbliższe tygodnie w Warszawie będą więc decydujące. Legia musi wrócić do wygrywania, aby Iordanescu był bezpieczny. W tym momencie jego posada jest zagrożona, choć o zwolnieniu jeszcze nie ma mowy.