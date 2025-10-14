Lewandowski kontuzjowany! Barcelona podaje szczegóły

Joan Gosa/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - Real Sociedad)

Lewandowski z urazem. Ile będzie pauzował?

To kolejny zawodnik, który nie będzie dostępny w meczu z Gironą. Barcelona do derbów Katalonii na pewno przystąpi bez Joana Garcii, Gaviego i Daniego Olmo. Teraz do tego grona dołączył Robert Lewandowski.

Reprezentant Polski zmaga się z poważnym urazem mięśniowym, o czym poinformowała Blaugrana. – Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Czas jego powrotu do zdrowia zależeć będzie od przebiegu urazu – tak brzmi oficjalny komunikat Dumy Katalonii.

Naderwanie nie wymaga leczenia operacyjnego, jednak pełny proces powrotu do zdrowia to przynajmniej kilka tygodni. To oznacza, że napastnik opuści kilka najbliższych spotkań. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowskiego zabraknie w pojedynkach z Gironą, Olympiakosem, Realem Madryt, Elche, Club Brugge i Celtą Vigo.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦

Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh.



His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

Niewykluczone, że Polak wróci do gry dopiero po następnej przerwie na mecze reprezentacji, a więc 23 listopada. Tego dnia Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao.