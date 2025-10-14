Lewandowski kontuzjowany! Barcelona podaje szczegóły

12:29, 14. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Barcelona

Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśniowej. Barcelona poinformowała o urazie 37-latka. Znamy szczegóły.

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Real Sociedad)
Joan Gosa/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - Real Sociedad)

Lewandowski z urazem. Ile będzie pauzował?

To kolejny zawodnik, który nie będzie dostępny w meczu z Gironą. Barcelona do derbów Katalonii na pewno przystąpi bez Joana Garcii, Gaviego i Daniego Olmo. Teraz do tego grona dołączył Robert Lewandowski.

Reprezentant Polski zmaga się z poważnym urazem mięśniowym, o czym poinformowała Blaugrana. – Robert Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda w lewym udzie. Czas jego powrotu do zdrowia zależeć będzie od przebiegu urazu – tak brzmi oficjalny komunikat Dumy Katalonii.

Naderwanie nie wymaga leczenia operacyjnego, jednak pełny proces powrotu do zdrowia to przynajmniej kilka tygodni. To oznacza, że napastnik opuści kilka najbliższych spotkań. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowskiego zabraknie w pojedynkach z Gironą, Olympiakosem, Realem Madryt, Elche, Club Brugge i Celtą Vigo.

Niewykluczone, że Polak wróci do gry dopiero po następnej przerwie na mecze reprezentacji, a więc 23 listopada. Tego dnia Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao.

