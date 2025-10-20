Iordanescu podał się do dymisji. Piłkarze zareagowali na decyzję

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Zespół Legii stoi za trenerem Iordanescu?!

Legia Warszawa dość słabo radzi sobie w tym sezonie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości oraz oczekiwania wszystkich ludzi w stolicy. Zespół, który latem dokonał solidnych – przynajmniej na papierze – wzmocnień oraz zmienił trenera, miał walczyć o pierwsze od kilku lat mistrzostwo Polski. Obecnie jednak w tabeli PKO Ekstraklasy Wojskowi zajmują odległe, 9. miejsce.

Po porażce z Zagłębiem Lubin do dyspozycji zarządu miał oddać się Edward Iordanescu, który nie ma ostatnio zbyt wiele do zaoferowania zespołowi. Jako pierwszy informacje w tej sprawie przekazał Piotr Koźmiński na naszych łamach. I choć władze Legii milczą do tej pory, to według rumuńskiego serwisu „Iamsport.ro”, piłkarze Legii Warszawa są za trenerem i mają optować za jego pozostaniem w zespole.

Trudno jednak powiedzieć, czy ich zdanie będzie brane pod uwagę przy ostatecznej decyzji władz klubu, które – to już informacje „TVP Sport” – mają odbywać dzisiaj wieczorem pilne spotkanie nt. sytuacji w drużynie i przyszłości trenera Iordanescu. Być może jednak komunikat klubu pojawi się dopiero w kolejnych dniach, gdyż dymisja szkoleniowca nie będzie przyjęta.

