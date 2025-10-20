Gorąco na Łazienkowskiej! Co dalej z Iordanescu? [NASZ NEWS]

Bardzo nerwowo zrobiło się w Legii Warszawa. Po porażce z Zagłębiem Lubin wielu kibiców domaga się odejścia Edwarda Iordanescu. A jak to wygląda za kulisami? Z naszych informacji wynika, że jest bardzo gorąco.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Fatalny mecz w Lubinie

Nie tak miał wyglądać powrót Legii do gry po przerwie na kadrę. Podopieczni Edwarda Iordanescu rozegrali bardzo słaby mecz w Lubinie, przegrywając z Zagłębiem 1:3. Koszmarny mecz rozegrał Kamil Piątkowski, który najpierw strzelił bramkę samobójczą, a potem dostał czerwoną kartkę za zagranie ręką.



Po tym spotkaniu na zespół i trenera spadły gromy. Dostało się zwłaszcza Iordanescu. Od poniedziałowego poranka kibice Legii nasłuchują wieści co dalej ze szkoleniowcem, ale jak na razie w przestrzeni medialnej panuje cisza. Goal.pl zajrzał jednak za kulisy.

Sam poprosił o rozwiązanie umowy?!

Jedno ze źródeł przekonuje nas, że trener wyraził gotowość rozwiązania kontraktu! Miał uznać, że dobro drużyny/klubu musi być na pierwszym miejscu i jest gotowy odejść z Legii, biorąc odpowiedzialność za ostatnie słabe wyniki.



To samo źródło twierdzi, że takiego rozwiązania nie chcą jednak szefowie klubu. Władze Legii mają stać na stanowisku, że zmiana szkoleniowca w tym momencie to nie jest dobry pomysł.



Legia ma teraz bardzo napięty kalendarz, bo już w czwartek zagra z Szachtarem w Krakowie, a w niedzielę zmierzy się z Lechem Poznań. Czy z Iordanescu na ławce? O tym przekonamy się bardzo szybko.