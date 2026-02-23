Haditaghi wychwala gracza ligowego rywala. „Powinien jechać na Mistrzostwa Świata”

PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Ali Gholizadeh na ustach samego Alexa Haditaghiego

Lech Poznań w tym sezonie ma swoje problemy, choć mimo tego zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena wiosną zagra najpewniej w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy oraz powalczy o mistrzostwo Polski. Niektórzy uważają nawet, że już tylko Kolejorz oraz Jagiellonia Białystok liczą się w wyścigu o wygranie PKO Ekstraklasy. Nie ma więc wątpliwości, że najbliższe tygodnie będą fascynujące dla fanów z Wielkopolski.

Pokazał to także ostatni mecz z Koroną Kielce, gdzie Lech Poznań zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Piłkarze gości wygrali 2:1, ale najlepszy na boisku bez dwóch zdań był Ali Gholizadeh. Ofensywny gracz Kolejorza zdobył gola i był mocno zaangażowany w grę ofensywną zespołu. Docenił to – co bardzo ciekawe – sam Alex Haditaghi, a więc właściciel Pogoni Szczecin.

– Ali Gholizadeh to najfajniejszy Irańczyk w Ekstraklasie! Jedyny Prince of Persia [książę Persji – red.]. Co za wspaniały piłkarz! Drużyna Iran Melli zdecydowanie powinna zabrać go na Mistrzostwa Świata 2026 w USA – napisał Alex Haditaghi na platformie X (dawniej Twitter).

Ali Gholizadeh w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań i zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. 29-letni Irańczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na dwa miliony euro. Jego obecna umowa w Polsce wygasa wraz z końcem sezonu.

