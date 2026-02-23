Haditaghi wychwala gracza ligowego rywala. „Powinien jechać na Mistrzostwa Świata”

08:35, 23. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Alex Haditaghi, X

Alex Haditaghi w mediach społecznościowych bardzo docenił formę, którą prezentuje Ali Gholizadeh. Zdaniem działacza Pogoni, gracz Lecha Poznań powinien jechać na mundial.

Alex Haditaghi
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Ali Gholizadeh na ustach samego Alexa Haditaghiego

Lech Poznań w tym sezonie ma swoje problemy, choć mimo tego zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena wiosną zagra najpewniej w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy oraz powalczy o mistrzostwo Polski. Niektórzy uważają nawet, że już tylko Kolejorz oraz Jagiellonia Białystok liczą się w wyścigu o wygranie PKO Ekstraklasy. Nie ma więc wątpliwości, że najbliższe tygodnie będą fascynujące dla fanów z Wielkopolski.

Pokazał to także ostatni mecz z Koroną Kielce, gdzie Lech Poznań zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Piłkarze gości wygrali 2:1, ale najlepszy na boisku bez dwóch zdań był Ali Gholizadeh. Ofensywny gracz Kolejorza zdobył gola i był mocno zaangażowany w grę ofensywną zespołu. Docenił to – co bardzo ciekawe – sam Alex Haditaghi, a więc właściciel Pogoni Szczecin.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Ali Gholizadeh to najfajniejszy Irańczyk w Ekstraklasie! Jedyny Prince of Persia [książę Persji – red.]. Co za wspaniały piłkarz! Drużyna Iran Melli zdecydowanie powinna zabrać go na Mistrzostwa Świata 2026 w USA – napisał Alex Haditaghi na platformie X (dawniej Twitter).

Ali Gholizadeh w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań i zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. 29-letni Irańczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na dwa miliony euro. Jego obecna umowa w Polsce wygasa wraz z końcem sezonu.

Zobacz także: Oskar Pietuszewski zachwycił! Portugalia aż huczy od pochwał