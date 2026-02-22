Frederiksen opracował dobry plan. Lech dopiął swego [WIDEO]

19:31, 22. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań potwierdził rolę faworyta w Kielcach. Dwa ciosy przed przerwą ustawiły mecz, a Korona po zmianie stron była w stanie jedynie zmniejszyć rozmiary porażki.

Korona Kielce - Lech Poznań
fot. PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Lech Poznań

Lech Poznań zrobił swoje

Lech Poznań w roli faworyta przystępował do niedzielnego starcia ligowego, licząc na czwarte z rzędu zwycięstwo. Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze mistrza Polski stanęła nieobliczalna Korona Kielce. Rywalizację z trybun śledziło ponad 12 tysięcy widzów, w tym konkretna grupa fanów ekipy z Poznania.

W pierwszych 29 minutach ogólnie nie działo się zbyt wiele. Co prawda w 10. minucie swoją okazję miał Robert Gumny, a w 18. minucie bliski szczęścia był Marcin Cebula, jednak żadnemu z nich nie udało się skierować piłki do siatki.

Finalnie jednak na przerwę w lepszych nastrojach udali się zawodnicy gości. Najpierw w 30. minucie prowadzenie drużynie Nielsa Frederiksena dał Ali Gholizadeh. Ofensywny gracz Kolejorza wykorzystał sytuację oko w oko z bramkarzem. Tymczasem w doliczonym czasie pierwszej połowy prowadzenie Lecha podwyższył Antonio Milić.

W drugiej połowie gospodarze złapali kontakt za sprawą trafienia Mariusza Stępińskiego. Doświadczony napastnik wyróżnił się celnym strzałem głową, notując swoje trzecie trafienie w tej kampanii PKO BP Ekstraklasa. To jednak było wszystko, na co było stać kielczan.

Lech ostatecznie mógł cieszyć się z odniesienia dziewiątego zwycięstwa w tej kampanii ligowej, dzięki czemu ma na swoim koncie 35 punktów. Z kolei Korona zaliczyła ósmą porażkę. W następnej kolejce ligowej poznaniacy zagrają u siebie z Raków Częstochowa. Z kolei ekipę z Kielc czeka starcie z Motor Lublin.

Korona Kielce – Lech Poznań 1:2 (0:2)
0:1 Ali Gholizadeh 30′
0:2 Antonio Milić 45+1′
1:2 Mariusz Strępiński 54′

