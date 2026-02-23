Pietuszewski zachwycił! Portugalia aż huczy od pochwał

Oskar Pietuszewski zanotował w niedzielnym meczu FC Porto swoją pierwszą asystę w nowych barwach. Na temat występu Polaka rozpływają się zarówno dziennikarze, jak i kibice.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski wybrany graczem meczu przez kibiców

Oskar Pietuszewski bardzo, ale to bardzo dobrze zaprezentował się w niedzielnej rywalizacji FC Porto z Rio Ave. Polak zanotował asystę przy jednym tego dnia trafieniu, a więc jednocześnie znacząco przyczynił się do zdobycia trzech punktów przez swój zespół. To pierwszy wymierny efekt gry skrzydłowego w Portugalii, choć w debiucie wywalczył on rzut karny, który także dał gola.

Nie może więc dziwić, że portugalskie media są wręcz zachwycone jego postawą w meczu i wysoko go oceniają. Największy serwis w kraju, „A Bola”, przeprowadził głosowanie na gracza meczu i wynikiem aż 52 procent głosów wygrał je Pietuszewski! Poza tym dziennikarze rozpływają się nad jego dryblingiem, co przecież w tak technicznej lidze, jak liga portugalska, musi robić wrażenie.

– Jest nowa petarda. Imponujące, jak młody Polak, zaledwie 17-latek, mierzy się z przeciwnikami jeden na jednego. Jego praca w akcji, która doprowadziła do jedynego gola w meczu, była godna podziwu. Potem, w drugiej połowie, zaczął tracić nieco jasności w grze – napisano o Oskarze Pietuszewskim otrzymał notę 7, najwyższą w zespole wspólnie z Victorem Froholdtem.

– Zawsze w swoim stylu lidera obrony, Polak starał się, jak to zwykle bywa, budować grę od tyłu i był kompetentny w defensywie, mając Rio Ave z bardzo mobilną i szybką linią ataku – napisał serwis „A Bola” o Bednarku, przyznając mu jednocześnie notę 6.

Zobacz także: Pietuszewski zabrał głos po asyście w FC Porto. „Nie chcę przestawać”