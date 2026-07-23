Raków Częstochowa dopina rekordową sprzedaż. Cygan potwierdza

Raków Częstochowa wkrótce sprzeda swojego najlepszego strzelca. Wojciech Cygan na antenie kanału "Meczyki" potwierdza, że Jonatan Brunes jest o krok od transferu do Sparty Praga.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Brunes zamieni Raków na Spartę. To niemal przesądzone

Jonatan Brunes tuż przed startem sezonu opuści szeregi Rakowa Częstochowa. W ostatnich tygodniach trenował z drużyną i wydawało się, że będzie do dyspozycji Dawida Kroczka. Napastnik od początku zakładał jednak, że tego lata chce zmienić otoczenie i sfinalizować transfer do mocniejszej ekipy. Konkretne zainteresowanie wykazywała Sparta Praga, która wreszcie przeszła do konkretów. Częstochowianie są o krok od porozumienia w sprawie sprzedaży norweskiego gwiazdora.

Tym samym przygoda Brunesa z Rakowem dobiegnie końca. Wszystko wskazuje na to, że nie wystąpi w meczu eliminacji Ligi Konferencji, bowiem w tym czasie dopinana będzie jego przeprowadzka. Wojciech Cygan w programie na kanale „Meczyki” potwierdził, że temat jest bardzo zaawansowany, a ryzyko niepowodzenia naprawdę niewielkie.

– Na ten moment podpisu pod dokumentami nie ma, ale niebezpieczeństwo, by nie doszło do transferu, jest stosunkowo niewielkie. (…) Na pewno ta tabela ulegnie zasadniczym zmianom. Pozdrawiam tych kibiców Rakowa, którzy tak łatwo rzucają kwotami i mówią, że 5 i 6 mln euro to za mało i najlepiej, żeby było to 8 albo 10 mln. Życie jest trochę bardziej skomplikowane niż Football Manager – wytłumaczył działacz Rakowa.

Jonatan Brunes do Sparty Praga?



🗣️ @Wojciech_Cygan: Na ten moment podpisu pod dokumentami nie ma, ale niebezpieczeństwo, by nie doszło do transferu, jest stosunkowo niewielkie.



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Raków zarobi na Brunesie rekordowe pieniądze. Mowa tu o kwocie w okolicach sześciu milionów euro.