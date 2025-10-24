Haditaghi wprost. Tylko z tym klubem Ekstraklasy ma złe relacje

Pogoń Szczecin od momentu przejęcia przez Alexa Haditaghi'ego radzi sobie różnie, ale zawsze ciekawie jest poza boiskiem. Tym razem właściciel klubu w rozmowie z serwisem "PogonSportNet.pl" przyznał, z którym klubem Ekstraklasy ma złe relacje.

PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Haditaghi i Cracovia w konflikcie

Pogoń Szczecin nie może być zadowolona z dotychczasowej swojej postawy w tym sezonie. Wszystko bowiem przez fakt, że aktualnie zajmują oni odległe 12. miejsce w ligowej tabeli. Z tego też powodu już jakiś czas temu zdecydowano się na zmianę szkoleniowca, a w ostatnich spotkaniach zespół prowadził Thomas Thomasberg.

Niemniej w przypadku zespołu Portowców – niezależnie od tego, co dzieje się na boisku – najciekawiej jest poza nim. A dokładnie w wypowiedziach i wpisach właściciela klubu, Alexa Haditaghi’ego. Odkąd dość ekscentryczny Kanadyjczyk przejął klubu, dzieje się wokół niego sporo i można nawet powiedzieć, że stał się on jedną z najbarwniejszych postaci naszego uniwersum. Ostatnio głośno było chociażby o jego korespondencyjnej wymianie zdań z prezesem Cracovii. Teraz w rozmowie z „PogonSportNet.pl” rozwinął ten temat.

– Mam świetne relacje praktycznie ze wszystkimi klubami PKO Ekstraklasy. Jedynie z Cracovią jest inaczej. Nie podobało mi się, gdy ich prezes publicznie komentował naszych zawodników i transfery. Nawet jeśli brzmi to jak nic takiego, to może zaszkodzić. Sugeruje to, że Sam Greenwood był zbyt kosztowny. Ja nie odnoszę się do innych klubów – powiedział Alex Haditaghi w rozmowie z „PogonSportNet.pl”.

