Gwiazdor Jagiellonii zaskoczył. „Zrobi większą karierę niż Pietuszewski”

Bartosz Mazurek od czwartkowego wieczoru jest na ustach wszystkich kibiców w Polsce. Jak zdradził Dominik Piechota na antenie "Kanału Sportowego", Afimico Pululu widzi w nim większy potencjał, niż w Oskarze Pietuszewskim.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

Mazurek może być lepszy od Pietuszewskiego?!

Jagiellonia Białystok odpadła co prawda z fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, ale pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Szczególnie jednak zachwycił jeden piłkarz, a mianowicie Bartosz Mazurek, który podczas czwartkowej rywalizacji z Fiorentiną zdobył trzy gole i został najlepszym graczem meczu.

Raptem 19-letni ofensywny pomocnik jednak już w ostatnich tygodniach jest w bardzo dobrej formie i widać w jego grze niezwykły progres. Trudno więc dziwić się pochwałom, które płyną ze strony wielu kibiców i ekspertów oraz dziennikarzy. Część z nich wieszczy mu sporą karierę i uważa, że to kolejny – po Oskarze Pietuszewskim – wielki diament Jagiellonii, na którym klub zarobi wiele milionów. Podobnego, a nawet mocniejszego zdania jest Afimico Pululu. Dominik Piechota z „Kanału Sportowego” zdradził bowiem, że gwiazdor Dumy Podlasia przyznał, że to Mazurek zrobi większą karierę.

– Rozmawiałem z Afim tydzień temu na meczu. Powiedziałem, że brakuje im Pietuszewskiego. Odparł, że Mazurek zrobi jeszcze większą karierę, bo jest inteligentniejszy z piłką przy nodze. Obu zna od dzieciaka – powiedział dziennikarz na antenie „Kanału Sportowego”.

Mazurek na koncie ma w tym sezonie 24 mecze oraz pięć goli i jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 600 tysięcy euro. Jego obecna umowa z Jagiellonią Białystok wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

