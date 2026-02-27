Bartosz Mazurek przeszedł do historii! Nikt przed nim tego nie zrobił

Jagiellonia Białystok dzielnie walczyła o awans do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy, ale finalnie odpadła w dwumeczu z Fiorentiną. Show podczas starcia we Włoszech skradł jednak Bartosz Mazurek, który przeszedł do historii.

Mazurek na ustach kibiców, zapisał się także w historii

Jagiellonia Białystok do rewanżowego starcia z Fiorentiną przystępowała po sporej porażce aż 0:3 w pierwszym starciu na Podlasiu. Dlatego też trudno było oczekiwać odrobienia strat i awansu do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. Niemniej ekipa Adriana Siemieńca nawiązała równorzędną walkę i przez moment blisko było sensacji, gdy prowadziła 3:0. Finalnie jednak w dogrywce to Włosi okazali się lepsi i tym samym przygoda Białostoczan w Europie się zakończyła.

W tym meczu jednak zwrócić uwagę należy przede wszystkim na postawę Bartosza Mazurka. Ofensywny pomocnik Jagiellonii Białystok popisał się bowiem klasycznym hattrickiem, zdobywając trzy bramki dla swojego zespołu w regulaminowym czasie gry. 19-latek naturalnie zebrał wiele dobrych recenzji, a okazuje się także, że przeszedł do historii rozgrywek UEFA. Według wyliczeń profilu „OptaPaolo” na platformie X, Bartosz Mazurek stał się bowiem pierwszym piłkarzem urodzonym po 1 stycznia 2007 roku, który trzykrotnie trafił do siatki w jednym meczu europejskich rozgrywek.

W sumie w tym sezonie Mazurek na koncie ma 24 mecze oraz pięć goli i jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia tego młodzieżowego reprezentanta Polski na 600 tysięcy euro. Jego obecna umowa z Jagiellonią Białystok wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

