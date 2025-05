Gracz Legii powalczy o wyjazd na mundial! Otrzymał powołanie do kadry

Ryoya Morishita dzięki bardzo dobrym występom w Legii Warszawa wraca do reprezentacji Japonii. Skrzydłowy otrzymał powołanie na czerwcowe mecze z Australią i Indonezją.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Ryoya Morishita

Morishita powołany do reprezentacji Japonii

Legia Warszawa prawdopodobnie zakończy ten sezon w dość mieszanych odczuciach. Przede wszystkim stołeczny klub zdołał dojść aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie odpadł jednak z Chelsea. Poza tym udało się wygrać Puchar Polski, ale w PKO Ekstraklasie rezultat podopiecznych Goncalo Feio jest daleki od idealnego i pożądanego przez kibiców. Niemniej więcej jest plusów niż minusów po tym sezonie.

Jednym z pozytywów z pewnością jest forma Ryoya Morishity, który teraz został właśnie powołany do reprezentacji Japonii na najbliższe mecze kadry w eliminacjach azjatyckich Mistrzostw Świata 2026 w strefie CONCACAF/AFC z Australią i Indonezją. Dla lewego wahadłowego lub też skrzydłowego jest to powrót do reprezentacji Japonii po półtorarocznej przerwie.

WIDEO: Legia poszła mocno? „To nazwisko otwiera wiele drzwi”

Ryoya Morishita w obecnej kampanii rozegrał łącznie 50 spotkań, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 14 asyst. To liczby bardzo dobre i wskazujące na spory rozwój 28-latka pod wodzą Goncalo Feio. W sumie w reprezentacji swojego kraju Japończyk wystąpił dwa razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro.

