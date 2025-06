PressFocus Na zdjęciu: Luka Zahovic

Zahović i Barbosa z urazami podczas okresu przygotowawczego

Górnik Zabrze rozpoczął przygotowania do nowego sezonu od kilku znaczących transferów. Do zespołu dołączył również nowy szkoleniowiec, Michał Gasparik. Pomimo obiecującego początku letniego okienka transferowego, sytuacja kadrowa pogorszyła się już podczas okresu przygotowawczego.

Górnik Zabrze stracił najpierw Lukę Zahovicia. Napastnik doznał urazu stopy podczas realizowania indywidualnego planu treningowego. Leczenie takiego urazu jest zazwyczaj trudne, a rekonwalescencja trwa od czterech do sześciu tygodni. Co więcej, klub potwierdził także kontuzję Gabriela Barbosy. Brazylijski napastnik, który dołączył do treningów z drużyną w sobotę, już we wtorek doznał urazu łydki. Szczegółowe badania oraz rezonans magnetyczny wykazały, że Barbosa będzie pauzował kilka tygodni.

Gabriel Barbosa miał być ważnym wzmocnieniem Górnika. Brazylijczyk świetnie prezentował się w poprzednim sezonie w barwach drugoligowego portugalskiego Penafielu. Przed odniesieniem kontuzji zdobył aż 10 bramek. Jego debiut w Górniku Zabrze będzie jednak prawdopodobnie opóźniony.

Górnik Zabrze nowy sezon PKO Ekstraklasy rozpocznie 20 lipca meczem na własnym stadionie przeciwko Lechii Gdańsk. Pozostaje pytanie, czy któryś z kontuzjowanych zawodników zdoła wrócić do gry na pierwsze starcie nowej kampanii.

Zobacz również: Górnik Zabrze pożegna się z obrońcą? To zaskoczenie