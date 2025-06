ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze straci ważnego defensora?

Górnik Zabrze w letnim okienku transferowym jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Klub z Górnego Śląska do tej pory przeprowadził już kilka bardzo jakościowych transferów. Warto przy tym zaznaczyć, że de facto kadra zespołu wydaje się być skompletowana przed wyjazdem na obóz, co jest swego rodzaju ewenementem w porównaniu do reszty klubów PKO Ekstraklasy.

Teraz jednak pomimo sporej liczby ruchów do klubu, dość sensacyjnie, może dojść do głośnego odejścia. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z portalu „Weszło”, z Górnikiem Zabrze może pożegnać się Josema. Hiszpański środkowy obrońca rozgląda się już za nowym pracodawcą, co jest zaskoczeniem, bowiem do tej pory defensor spisywał się raczej pozytywnie.

Josema w minionym sezonie rozegrał dla zabrzan 26 spotkań, w których zdobył trzy gole. W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy uzbierał on 40 występów, bowiem wcześniej reprezentował barwy Ruchu Chorzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego Hiszpana na 400 tysięcy euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

