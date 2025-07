Górnik Zabrze pozyskał pomocnika. W przeszłości grał w Bundeslidze

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Roberto Massimo dołączył do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze poinformował, że Robert Massimo podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. 24-latek będzie występował z numerem 15 na koszulce. Choć urodził się w Ghanie, to wychowywał się w niemieckich klubach. W wieku juniorskim trafił do Arminii Bielefeld i zadebiutował w pierwszym zespole w wieku zaledwie 17 lat.

Później występował w barwach VfB Stuttgart, w którym zadebiutował na poziomie 1. Bundesligi. Łącznie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech rozegrał 42 mecze, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Massimo może pochwalić się także grą w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec.

Massimo w trakcie sezonu 2024/25 reprezentował barwy Greuther Furth, gdzie rozegrał 30 spotkań, strzelił 3 gole i dołożył 6 asyst. . Niemiec nominalnie występuje na lewym skrzydle, ale może również grać jako wahadłowy. Dla Górnika to już dwunasty transfer podczas letniego okna. Wcześniej trafili Jarosław Kubicki, Michal Sacek (obaj z Jagiellonii Białystok) czy Gabriel Barbosa.

Nowa siła Trójkolorowych! Roberto Massimo zagra w Górniku Zabrze! ⚒️#MASSIMO2028 pic.twitter.com/loZe1y2qvB — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) July 19, 2025

Zabrzanie zainaugurują nowy sezon PKO BP Ekstraklasy domowym starciem z Lechią Gdańsk. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 20 lipca, o godzinie 14:45.